تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون أمام قيصري سبور

يشارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور التركي في تشكيل فريقه الأساسي أمام قيصري سبور.

ويلعب طرابزون ضد قيصري سبور في الجولة الثامنة من الدوري التركي.

ويحتل طرابزون المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة ويأتي قيصري سبور في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

وشارك تريزيجيه مع طرابزون خلال الموسم الجاري في 12 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.