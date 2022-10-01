جون تيري: مورينيو أفضل مدرب لعبت معه.. وبرشلونة مع جوارديولا كان الأصعب

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 14:02

كتب : FilGoal

جون تيري ومورينيو

كشف جون تيري نجم تشيلسي السابق عن أفضل مدرب لعب تحت قيادته خلال مسيرته في الملاعب.

كما تحدث تيري عن أصعب منافس واجهه سواء على مستوى الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

وقال جون تيري عبر بي إن سبورتس: "جوزيه مورينيو كان أفضل مدرب بالنسبة لي. تدربت تحت إمرة الكثير من المدربين ولكن مورينيو كان الأحسن تكتيكيا وكذلك أيضا على مستوى الصداقة".

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مورينيو قاد تشيلسي في الولاية الأولى بين 2004-2007، ثم عاد لتدريب الفريق للمرة الثانية بين 2013 -2015 وقاده لتحقيق 3 ألقاب للدوري الإنجليزي

وعن أقوى فريق لعب ضده سواء على مستوى الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا كشف "برشلونة دوني أي شك. برشلونة تحت قيادة بيب جوارديولا وجميع الألقاب التي حققوها ولاعبين كبار من خط الدفاع إلى الوسط والهجوم، ليونيل ميسي ورونالدينيو وصامويل إيتو وتشافي وإنيستا".

وقاد جوارديولا نادي برشلونة بين عامي 2008-2012 وقاده لتحقيق العديد من الألقاب أبرزهم لقبي دوري أبطال أوروبا.

جون تيري قضى مسيرة ذهبية مع تشيلسي منذ انتقاله لصفوف الفريق عام 2000 قادما من نوتينجهام فورست حتى رحيله صيف 2017، إذ حقق 15 لقبا مع النادي اللندني.

واختتم تيري مسيرته مع أستون فيلا، ولعب بقميصه موسما واحدا منذ صيف 2017 حتى صيف 2018.

برشلونة تشيلسي جون تيري
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