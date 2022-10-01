نافاس يتحدث عن وضعه الصعب مع سان جيرمان قبل كأس العالم

علق كيلور نافاس على وضعه الحالي مع باريس سان جيرمان قبل منافسات كأس العالم.

كيلور نافاس النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

ولم يشارك حارس مرمى منتخب كوستاريكا خلال أي مباراة بالموسم الحالي مع النادي الباريسي.

وقال نافاس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: " لم يكن الأمر سهلا أبدا، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو مواصلة العمل بجد وعدم الاستسلام أبدا".

وعن رغبة في المشاركة بجميع المباريات أوضح "للأسف الأمر لا يرجع لي ولكن لدي ضمير مرتاح بأننا نفعل ذلك بأني أعمل بجد وبشكل جيد، وهذا هو الشيء الرئيسي بالنسبة لي".

كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان كان واضحا من البداية وأبلغ نافاس بأنه سيعتمد كليا على الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وفشلت مفاوضات انتقال نافاس إلى نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة وبات حارس ريال مدريد السابق في موقف معقد قبل كأس العالم.

وتقام منافسات كأس العالم 2022 بقطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ويتواجد منتخب كوستاريكا ضمن المجموعة الخامسة رفقة منتخبات: ألمانيا وإسبانيا واليابان.