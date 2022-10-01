خبر في الجول – الزمالك يكافئ لاعبيه الشباب وينوي تعديل عقودهم

قرر الزمالك مكافأة لاعبيه الشباب الذين شاركوا في تتويج الفريق خلال الموسم الماضي بلقب الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك ينوي دراسة عقود كل من حسام عبد المجيد وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه إلى جانب سيف جعفر وبعض اللاعبين الآخرين وتعديلها ماليا وتمديدها تقديرا لما قدموه خلال الموسم الماضي.

وساهم لاعبو الزمالك الشباب في قيادة الفريق الأبيض للحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وشارك حسام عبد المجيد مع الزمالك في الموسم الماضي من الدوري في 11 مباراة سجل خلالهم هدفين.

وينتهي تعاقد اللاعب صاحب الـ21 عاما مع الزمالك في عام 2026.

أما سيد عبد الله فخاض 13 مباراة مع الزمالك صنع خلالهم ثلاثة أهداف.

وينتهي تعاقد صاحب الـ22 عاما مع الزمالك في 2026 كذلك.

وشارك يوسف أسامة مع الزمالك في 11 مباراة صنع خلالهم أربعة أهداف.