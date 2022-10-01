كرة سلة – لا جديد يذكر.. أمريكا بطلا لكأس العالم للسيدات

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 11:01

كتب : FilGoal

منتخب أمريكا للسيدات

تُوج منتخب أمريكا للسيدات بطلا لكأس العالم لكرة السلة.

وفاز المنتخب الأمريكي للسيدات لكرة السلة على منافسه الصيني بنتيجة 83-61.

وحافظ منتخب أمريكا على لقبه للمرة الرابعة على التوالي.

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سيدات أمريكا حققت اللقب رقم 11 تاريخيا في منافسات كأس العالم لكرة السلة.

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فيما حصد منتخب أستراليا المركز الثالث في البطولة التي استضافتها مدينة سيدني.

وتغلب منتخب أستراليا للسيدات على منافسه الكندي بنتيجة 95-65 في مباراة تحديد المركز الثالث.

منتخب أمريكا للسيدات
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