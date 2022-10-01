كرة سلة – لا جديد يذكر.. أمريكا بطلا لكأس العالم للسيدات

كرة سلة - سبورتنج إلى نصف نهائي المنطقة الخامسة من بطولة إفريقيا للسيدات

والتر هودج يتحدث عن دعم جماهير الأهلي الجنوني.. وموقفه من التجنيس لمنتخب مصر