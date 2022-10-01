كرة سلة – لا جديد يذكر.. أمريكا بطلا لكأس العالم للسيدات
السبت، 01 أكتوبر 2022 - 11:01
كتب : FilGoal
تُوج منتخب أمريكا للسيدات بطلا لكأس العالم لكرة السلة.
وفاز المنتخب الأمريكي للسيدات لكرة السلة على منافسه الصيني بنتيجة 83-61.
وحافظ منتخب أمريكا على لقبه للمرة الرابعة على التوالي.
سيدات أمريكا حققت اللقب رقم 11 تاريخيا في منافسات كأس العالم لكرة السلة.
فيما حصد منتخب أستراليا المركز الثالث في البطولة التي استضافتها مدينة سيدني.
وتغلب منتخب أستراليا للسيدات على منافسه الكندي بنتيجة 95-65 في مباراة تحديد المركز الثالث.
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