سموحة: سنضم لاعبا من الأهلي أو نحصل على أموال.. وهذا ما حدث مع أجايي

كشف عمر الغنيمي نائب رئيس سموحة عن احتمالية ضم ناديه لأحد لاعبي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حسام حسن من صفوف فريقه إلى المارد الأحمر.

وتحدث نائب رئيس سموحة لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "لدينا لاعبا يمكننا ضمه من الأهلي بعد صفقة انتقال حسام حسن له، هذا هو العقد المتفق عليه بيننا".

وواصل "طارق العشري المدير الفني للفريق هو الذي يتابع وسيحدد هوية اللاعب وأبلغت أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي بما نريده".

وأكمل "أمامنا عدة أيام قبل إغلاق باب الانتقالات وسنحصل على لاعب أو 2 مليون و500 ألف جنيه".

وعن إصابة جونيور أجايي أوضح عمر الغنيمي "تعرض لكسر بسيط وليس مضاعف وسيجري عملية خلال ثلاثة أسابيع ويغيب لشهرين ونصف".

وواصل "الإصابة حدثت في مباراة ودية جراء تدخل قوي من حارس مرمى القناة، مدير الكرة قال لي إنه سمع صوت الإصابة من خارج الملعب".

وأكمل "سجلنا أجايي في القائمة ولن نرفع اسمه ففي خلال أول ثلاثة أشهر سنخوض ما يقرب من ثلاث مباريات فقط وهو سيكون لائقا للمشاركة بعد تلك الفترة".

وعن الصفقات قال: "طارق العشري يريد ضم لاعبين جديدين وخلال أيام سنعلن عن كل شيء، وأتممنا انتقال عبد الكبير الوادي إلى فيوتشر".