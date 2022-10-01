خبر في الجول - أوباما مستمر مع الزمالك

يستمر يوسف إبراهيم "أوباما" في صفوف الزمالك حسبما علم FilGoal.com.

يوسف أوباما النادي : الزمالك الزمالك

ولم يتم تبليغ اللاعب من إدارة الكرة أو الجهاز الفني بـ الزمالك بالاستغناء عن خدمات اللاعب كما أشيع مؤخرا.

ويستمر اللاعب في صفوف الزمالك في ظل عدم إتمام صفقات في المراكز الهجومية.

وضم الزمالك في الشق الهجومي كل من الإيفواري إبراهيما نداي بالإضافة البنيني سامسون أكينيولا والذي لم يتم الإعلان عن ضمه حتى الآن.

وربما يخرج اللاعب في حال وجود عرض مناسب.

صانع ألعاب الزمالك البالغ 27 عاما خاض إجمالا 204 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 40 مباراة وصنع 25 محققا 11 لقبا.

وخاض أوباما 35 مباراة الموسم الماضي سجل 3 وصنع مثلها في جميع المسابقات.