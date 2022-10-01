طلائع الجيش عن مفاوضات الزمالك: عمرو السيسي لاعبنا الآن.. والأمور تتغير

تحدث أحمد المهدي المشرف العام على فريق طلائع الجيش عن مستجدات سوق الانتقالات والاستعدادات للموسم الجديد.

وقال المهدي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "مباراة الأهلي كانت مهمة لنا لأنها تعتبر بداية الاستعدادات للموسم الجديد، حيث كانت أول مباراة نجد فيها القوام الفني شبه مكتمل".

وأضاف "محمد بسام (الذي انتقل إلى سيراميكا كليوباترا) حارس كبير ومعنا منذ 14 عاما، وكان مخلصا للغاية. لم نتمكن من الوقوف ضد رغبته ونتمنى له التوفيق".

وأوضح "أجرينا عدة صفقات ولدينا عمر رضوان وعماد السيد والحارس الصاعد أحمد سالم في حراسة المرمى".

أما عن مفاوضات انتقال عمرو السيسي إلى الزمالك قال المهدي: "الأشياء تتغير. اليوم عمرو السيسي لاعب طلائع الجيش. ظروف التفاوض تختلف، وانتقال اللاعب من عدمه حق أصيل لمجالس إدارات الأندية".

ورفض المهدي نفي أو تأكيد حدوث تفاوض قائلا: "لا نحب الحديث في هذه الأمور قبل أن تتم".

وأنهى طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع، إلا أنه لم يتأهل لكأس الكونفدرالية لظروف تحديد المشاركين قبل نهاية الدوري.