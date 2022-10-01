خبر في الجول – الزمالك يحاول تأخير انطلاق مباراة فلامبو

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 00:39

كتب : أحمد شوقي صلاح

هدف أحمد سيد زيزو مع الزمالك أمام إليكت سبورت

علم FilGoal.com أن نادي نادي الزمالك يحاول تأخير موعد انطلاق مباراته المقبلة أمام فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ 32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الزمالك لتأجيل انطلاقة المباراة إلى الساعدة 6 مساء بدلا من 3 عصرا بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

أيضا يرغب الزمالك في إقامة مباراة الإياب على ملعب برج العرب بدلا من استاد القاهرة بسبب الإصلاحات التي تُجرى في الأخير، بحسب ما علمه FilGoal.com.

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وتقام مباراة الذهاب في التاسع من أكتوبر القادم على ملعب عزام في تنزانيا.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ 32 بالفوز على إليكت التشادي في الدور التمهيدي 4-0 بمجموع المباراتين.

وفاز الزمالك ذهابا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون.

وكرر الأبيض فوزه إيابا في استاد القاهرة بنفس النتيجة.

دوري أبطال إفريقيا الزمالك فلامبو
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