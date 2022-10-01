مارسيليا يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا بعد الفوز على أنجيه

تصدّر مارسيليا ترتيب الدوري الفرنسي مؤقتا بعد الفوز أمام أنجيه في الجولة التاسعة من المسابقة.

وفاز مارسيليا أمام أنجيه بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "ريموند كوبا".

وارتفع رصيد مارسيليا عند النقطة 23 في صدارة الدوري بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان الذي لم يخض مباراته بعد.

وافتتح جوناثان كلاوس النتيجة عند الدقيقة 35 بعد تخطي حارس المرمى ويسددها في الشباك.

وأضاف لويس سواريز الهدف الثاني عند الدقيقة 50 بعد تمريرة من كلاوس داخل منطقة الجزاء ويسكنها الشباك.

وبحسب "أوبتا" فإن كلاوس أصبح أكثر مدافع يشارك في صناعة الأهداف على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى منذ بداية الموسم الماضي، حيث سجل 6 أهداف وصنع 13 آخرين خلال 46 مباراة.

ووسّع جيرسون النتيجة عند الدقيقة 59 بعد مناورة مباشرة بينه وبين الحارس لكنه سددها بالأخير في الشباك.

ليحافظ مارسيليا على انطلاقته الجيدة منذ بداية الموسم، لم يخسر خلالها بعد مرور 8 جولات.

بينما توقف رصيد أنجيه عند النقطة الثامنة في المركز الـ14 في ترتيب الدوري الفرنسي.