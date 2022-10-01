الاتحاد المنستيري يكشف حقيقة إمكانية تأجيل مباراة الأهلي

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 00:09

كتب : FilGoal

الأهلي أمام طلائع الجيش - الصورة من حساب الأهلي الرسمي

نفى أمير الحيزم الأمين العام لنادي الاتحاد المنستيري إمكانية تأجيل مباراة النادي أمام الأهلي في ذهاب دور الـ 32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الحيزم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "المباراة في موعدها يوم 9 أكتوبر وكل الترتيبات كما هي".

وأضاف "تم تأجيل الجولة الافتتاحية للدوري التونسي، هذا كل ما طرأ، أما بالنسبة لمباراة الأهلي لا يوجد أي تغيير".

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وأوضح "تلقينا قرار المحكمة الرياضية أمس -الخميس- بشأن قضية فريق هلال الشابة وقضى القرار بإعادة الفريق إلى الدوري، وهذا ما أدى إلى التأجيل لاحقا".

وتابع الحيزم "المباراة الساعة 3 عصرا بتوقيت تونس (4 بتوقيت القاهرة)".

واختتم "مسألة التذاكر وعدد الجماهير يتم تنسيقها مع الجهات الأمنية. لم يتم تحديد العدد بعد ونطمح لحضور الجماهير المصرية أيضا".

وكان هلال الشابة قد هبط إلى الدرجة الثانية بعد خسارته أمام الإفريقي بهدف دون رد، ولكنه عاد بقرار من المحكمة الرياضية، حيث قدم شكوى ضد حضور يوسف العلمي رئيس الإفريقي للمباراة رغم صدور عقوبة ضده، وبناء عليه حصل على نقاط الفوز وعاد للدوري مرة أخرى.

وأصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانا يوضح من خلاله أسباب تأجيل الجولة الأولى على خلفية عودة هلال الشابة.

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