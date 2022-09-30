مصدر من الأهلي لـ في الجول: أرسلنا عرضا ثانيا لضم مارسينيو

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 23:53

كتب : أحمد الخولي

مارسينيو

كشف مصدر من النادي الأهلي لـ FilGoal.com عن آخر تطورات مفاوضات التعاقد مع البرازيلي مارسينيو لاعب كاواساكي فرونتال الياباني.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "النادي الياباني طلب زيادة المقابل المادي المقدم في العرض الأول".

وأضاف "أرسلنا عرضا ثانيا لضم مارسينيو".

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ويلعب مارسيو دا سيلفا باربوسا الشهير بـ "مارسينيو" مع فريق كاواساكي فرونتال ثاني الدوري الياباني.

ويحتل مارسينيو - 27 عاما - المركز الخامس في صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الياباني بـ 9 أهداف عقب مرور 29 جولة.

ويبتعد مارسينيو عن صدارة الهدافين بثلاثة أهداف.

ويحتل كاواساكي المركز الثاني من الدوري الياباني برصيد 54 نقطة من 29 جولة وبفارق خمس نقاط عن الصدارة وقبل ست جولات من النهاية.

وبدأ مارسينيو مسيرته مع فريق إنترناسيونال البرازيلي.

ورحل اللاعب عن الدوري البرازيلي في صيف 2019 إلى نادي تشونجنشينج ليانججيانج الصيني وحتى فبراير 2021.

وانتقل مارسينيو إلى كاوزاكي الياباني في صيف 2021.

وخاض اللاعب البرازيلي مع فريقه الياباني 48 مباراة في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 13 هدفا وصنع 8 آخرين.

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