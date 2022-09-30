سموحة يتعاقد مع إسلام كانو

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 23:22

كتب : رضا السنباطي

إسلام كانو - سموحة

أعلن سموحه ضم إسلام كانو لاعب بتروجيت السابق في سوق الانتقالات الصيفية.

وتعاقد سموحة مع اللاعب في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

وكان كانو قد انضم إلى طلائع الجيش في يونيو الماضي بعد رحيله عن بتروجت ولكن تم فسخ التعاقد بعد شهر من التوقيع.

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ولعب إسلام كانو مع أندية كوكاكولا والاتحاد السكندري وبتروجت.

وسجل كانو 3 أهداف مع بتروجت في دوري الدرجة الثانية بالموسم الماضي.

واحتل بتروجت المركز الثاني في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.

كانو (27 عامًا) يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع، وبدأ مسيرته في كوكاكولا.

وانتقل بعدها كانو إلى الاتحاد السكندري في 2017، ثم عاد إلى كوكاكولا، ومنه انتقل إلى بتروجت في 2019.

وكان سموحة قد أعلن تعاقده مع طارق العشري مديرا فنيا للموسم الجديد في أوائل شهر سبتمبر الجاري خلفا لـ عبد الحميد بسيوني.

وكان العشري يقود طلائع الجيش الموسم الماضي، وحسم مع الفريق المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتعاقد سموحة مع كل من جونيور أجايي ومحمد رشيد ومصطفى خواجة وأحمد عبد العزيز ومحمود عبد المجيد وأحمد شوشة.

إسلام كانو سموحة بتروجت
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