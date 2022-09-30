موسيالا يقود بايرن ميونيخ للفوز برباعية على ليفركوزن

فاز بايرن ميونيخ على نظيره باير ليفركوزن برباعية دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

وشهدت المباراة تألق المهاجم الألماني جمال موسيالا، بصناعة هدفين وتسجيل أخر.

وتقدم بايرن في النتيجة مبكرا عند الدقيقة 3 بأقدام ليروى ساني بعد تمريرة من موسيالا حولها في الشباك إلى هدف.

وأضاف موسيالا الهدف الثاني عند الدقيقة 17 بعد تمريرة من مولر ليسدد الكرة على الفور في الشباك.

ليصل للهدف الرابع بقميص بايرن ميونيخ في الدوري الألماني هذا الموسم.

وكسر ساديو ماني صيامه عن التهديف (6 مباريات) عند الدقيقة 39 بعد تمريرة من موسيالا استغلها السنغالي وأسكنها الشباك.

واختتم توماس مولر أهداف اللقاء عند الدقيقة 84 بعد استغلاله خطأ دفاعي من صفوف باير ليفركوزن.

وبهذه النتيجة، رفع بايرن ميونيخ رصيده عند النقطة الـ15 في المركز الثاني بينما توقف رصيد ليفركوزن عند النقطة الخامسة في المركز السادس عشر.