موسيالا يقود بايرن ميونيخ للفوز برباعية على ليفركوزن

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 23:02

كتب : FilGoal

موسيالا

فاز بايرن ميونيخ على نظيره باير ليفركوزن برباعية دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

وشهدت المباراة تألق المهاجم الألماني جمال موسيالا، بصناعة هدفين وتسجيل أخر.

وتقدم بايرن في النتيجة مبكرا عند الدقيقة 3 بأقدام ليروى ساني بعد تمريرة من موسيالا حولها في الشباك إلى هدف.

أخبار متعلقة
خافي مارتينيز : بايرن مختلف بدون ليفاندوفسكي.. وأثق في ناجلسمان مواعيد مباريات الجمعة 30سبتمبر 2022.. بايرن ميونيخ ومنافس الأهلي مدرب بايرن: ماني سيعود لمستواه العالي سريعا بايرن ميونيخ يضم الياباني تايتشي فوكوي

وأضاف موسيالا الهدف الثاني عند الدقيقة 17 بعد تمريرة من مولر ليسدد الكرة على الفور في الشباك.

ليصل للهدف الرابع بقميص بايرن ميونيخ في الدوري الألماني هذا الموسم.

وكسر ساديو ماني صيامه عن التهديف (6 مباريات) عند الدقيقة 39 بعد تمريرة من موسيالا استغلها السنغالي وأسكنها الشباك.

واختتم توماس مولر أهداف اللقاء عند الدقيقة 84 بعد استغلاله خطأ دفاعي من صفوف باير ليفركوزن.

وبهذه النتيجة، رفع بايرن ميونيخ رصيده عند النقطة الـ15 في المركز الثاني بينما توقف رصيد ليفركوزن عند النقطة الخامسة في المركز السادس عشر.

بايرن ميونيخ باير ليفركوزن جمال موسيالا
نرشح لكم
مارسيليا يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا بعد الفوز على أنجيه مؤتمر إنزاجي - موقف لوكاكو من المشاركة أمام روما.. وشعوره بأنه على حافة الهاوية تقرير: بلون الغريم؟ برشلونة يخطط للظهور بقميص أبيض قائمة برشلونة - ديمبيلي بخير.. غياب رباعي ضحايا التوقف الدولي عن مواجهة مايوركا مؤتمر بيولي: لا يجب تغيير عقليتنا.. وسنحارب الغيابات بالاتحاد صلاح: أنا مهووس بالتفاصيل.. إنها تصنع الفارق بين اللاعبين أستون فيلا يعلن غياب كمارا عن كأس العالم مؤتمر جوارديولا: الدربي لا يتعلق بحادثة روي كين وألفي هالاند.. ونحتاج لاستغلال ملعبنا
أخر الأخبار
خبر في الجول – الزمالك يحاول تأخير انطلاق مباراة فلامبو 9 دقيقة | الكرة المصرية
مارسيليا يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا بعد الفوز على أنجيه 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاتحاد المنستيري يكشف حقيقة إمكانية تأجيل مباراة الأهلي 38 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: أرسلنا عرضا ثانيا لضم مارسينيو 54 دقيقة | الكرة المصرية
سموحة يتعاقد مع إسلام كانو ساعة | الكرة المصرية
موسيالا يقود بايرن ميونيخ للفوز برباعية على ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس كاف يعلن سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من غينيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
عودة الجلاسي لـ تدريبات المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 3 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء