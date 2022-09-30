المصري يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع عبد الله السعيد

نفى ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري ما تردد عن مفاوضات النادي لضم عبد الله السعيد نجم بيراميدز.

وقال يحيى في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "عبد الله السعيد لاعب كبير وأي فريق يتمنى ضمه إلى صفوفه، ولكن لم يحدث بيننا وبينه أي تفاوض".

وأضاف "لم يعرض السعيد علينا ولم نتحدث عنه مع ناديه".

وأوضح "هذا لا يتعارض مع كونه لاعب كبير، ولكن في حقيقة الأمر لم يحدث أي تواصل".

وبسؤاله عما إذا كان المصري قد اكتفى بصفقاته العشر حتى الآن قال يحيى: "كل شيء وارد، لا يمكننا الجزم الآن".

ووصل عداد صفقات المصري إلى الرقم 10 بالتعاقد مع عمرو طارق مدافع الجونة.

جاء ذلك بعد التعاقد مع عمرو السعداوي من الجونة، وعبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد.

كما أتم المصري تعاقده مع مروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري.

أيضا ضم النادي البورسعيدي حسين السيد من بيراميدز ومحمد دبش من البنك الأهلي، والكاميروني فرانك إيتوجا من أشانتي كوتوكو الغاني ومحمود جاد من إنبي.

وأنهى المصري الموسم في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.