تشكيل لجنة لمعاينة استاد اتحاد الشرطة قبل بداية الموسم الجديد

تُشكل لجنة من رابطة الأندية ولجنة الحكام لمعاينة استاد اتحاد الشرطة الرياضي قبل بداية الموسم الجديد.

وقرر عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات تشكيل لجنة من رابطة الأندية ولجنة الحكام لمعاينة استاد اتحاد الشرطة الرياضي استعدادا لبطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل 2022-2023.

وسبق أن استضاف الملعب مباريات البنك الأهلي الموسم قبل الماضي في الدوري المصري قبل أن ينقل الفريق مبارياته لملعب المقاولون العرب.

وخاض أيضا الداخلية مبارياته في الدوري المصري على ملعب اتحاد الشرطة أثناء تواجده في المسابقة.

وعاد الداخلية مجددا وسط الكبار بعدما حصد صدارة مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية الموسم المنقضي.

ودعم الداخلية صفوفه بالسداسي الأجنبي: الرباعي النيجيري عبدالله أوجيفيني وشيمزي كليتشي وفانوم ألفريد وكريستوفر جون والأوغندي ألان كيلامبادي والعاجي سيرجي إيرك.

وعلى المستوى المحلي ضم كل من: حسين رجب ومحمد مجدي ومحمد حسام "ميدو" ومصطفى فوزي ومحمود حكيم وأحمد طارق سليمان ومحمود منصور ومحمد رمضان وصلاح يحيى.

ويستعد الداخلية للمشاركة في الدوري المصري الممتاز بعد صعوده خلال الموسم الماضي.

وأنهى الداخلية موسم 2021-2022 في مجموعة القاهرة برصيد 69 نقطة من 30 مباراة بفارق 13 نقطة عن بتروجت.

ويقود رضا شحاتة فريق الداخلية فنيا عقب رحيل سيد عيد عقب صعود الفريق للدوري الممتاز.