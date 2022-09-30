خبر في الجول - اختبار طبي يحدد عودة كهربا إلى تدريبات الأهلي

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 20:49

كتب : أحمد الخولي

حسام حسن - كهربا

علم FilGoal.com أن محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي سيخضع لاختبار طبي يوم الإثنين المقبل الموافق الثالث من أكتوبر.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

يأتي ذلك بعد غيابه عن التدريبات الجماعية اليوم -الجمعة- بسبب إجهاد بسيط في العضلة الأمامية.

وحرص الجهازان الفني والطبي على منحه الراحة ليجري تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب الرياضية فقط للتعافي من الإصابة.

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وسيتأكد الجهاز الطبي من سلامة كهربا يوم الإثنين قبل التصريح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى تونس يوم الخميس لمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب في تونس في التاسع من شهر أكتوبر المقبل.

وكان الأهلي خاض ثلاث وديات أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش استعدادا للموسم الجديد.

وفاز الأهلي على بتروجت بخمسة أهداف لهدف، وعلى أسوان بهدفين لهدف.

فيما تعادل مع طلائع الجيش سلبيا بدون أهداف.

يذكر أن كهربا لم يتم قيده في القائمة الإفريقية، وبالتالي يتم تجهيزه لمنافسات الدوري المصري المقرر انطلاقه في منتصف أكتوبر المقبل.

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