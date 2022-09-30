كرة سلة - وصلن للأدوار الرئيسية.. سيدات سبورتنج يتأهلن لنهائي المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا

وصلت سيدات سبورتنج لكرة السلة لنهائي منافسات المنطقة الخامسة في بطولة إفريقيا.

وفازت سيدات سبورتنج بنتيجة 49-45 على أر إي جي الرواندي في نصف النهائي.

وبذلك وصلت سيدات سبورتنج إلى الأدوار الرئيسية من بطولة إفريقيا والتي تقام في موزمبيق.

وتفوقت سيدات سبورتنج فريق يانج سيستر البوروندي بنتيجة 75-40 ضمن مباريات ربع النهائي.

[image:2]

وتستضيف مدينة دار السلام في تنزانيا منافسات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا للأندية خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.

وتتأهل الفرق من كل منطقة إلى المنافسات الختامية لبطولة إفريقيا لأندية السيدات والمقرر إقامتها في موزمبيق.

وكان فريق سبورتنج قد تغلب على بنك إكويتي الكيني بنتيجة 51-49 في المباراة الافتتاحية بينما فاز على أساطير النيل من جنوب السودان بنتيجة 95-29 في ختام دور المجموعات.

ويشارك فريق سيدات سبورتنج ضمن تسعة فرق في التصفيات الإفريقية والمقسمين على ثلاث مجموعات.

وتتأهل الفرق الصاعدة من المنطقة الخامسة إلى المراحل النهائية من بطولة إفريقيا للأندية المقرر إقامتها في موزمبيق.

ويشارك سبورتنج فقط من مصر بجوار فريقين من رواندا ومثلهما من كينيا وفريق من كل من بوروندي وإثيوبيا وتنزانيا وجنوب السودان.

وكانت سيدات سبورتنج قد حققن لقب الدوري المصري الموسم الماضي.

وشارك فريق سبورتنج في نسخة 2019 من بطولة إفريقيا للسيدات.

وحقق الفريق السكندري وقتها المركز الرابع بعد الخسارة أمام الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.