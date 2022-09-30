مؤتمر إنزاجي - موقف لوكاكو من المشاركة أمام روما.. وشعوره بأنه على حافة الهاوية

أوضح سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر موقف روميلو لوكاكو لاعب الفريق من المشاركة غدا أمام روما.

ويغيب لوكاكو عن الفريق منذ أغسطس الماضي بعد الإصابة في عضلة الفخذ.

ويواجه إنتر غدا -السبت- نظيره روما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وقال إنراجي في المؤتمر الصحفي: "ستكون مباراة صعبة أمام فريق بكفاءة عالية ومدرب كبير".

وأضاف "يجب أن تستعد بشكل جيد، بالأمس رأيت اللاعبين لأول مرة منذ الهزيمة أمام أودينيزي. قمنا بتحليل المباراة أثناء التحضير للمباراة القادمة".

وتابع "الخسارة كانت غلطتنا أمام أودينيزي. فقدنا معاييرنا وتلقينا هدفين من الكرات الثابتة".

وأردف "ظهور لوكاكو؟ سيحدث تأخر طفيف، لقد مر شهر، لكنه سيحتاج إلى مزيد من الوقت".

ولا يحظى إنتر بأفضل بداية ممكنة حيث خسر 3 مباريات بعد مرور 7 جولات.

وقال إنزاجي بخصوص ذلك "أشعر دائما أنني على حافة الهاوية قبل كل مباراة، يجب أن أتخذ القرارات في جميع الأوقات، لكنني هادئ".

وأتم "النادي يدعمني دائمًا، نعلم أننا متأخرون، لكننا نعمل بجد".

ويحتل إنتر المركز السابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن روما صاحب المركز السادس.