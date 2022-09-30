قائمة برشلونة - ديمبيلي بخير.. غياب رباعي ضحايا التوقف الدولي عن مواجهة مايوركا

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

ديمبيلي - برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة مايوركا المقرر لها السبت ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي بصورة طبيعية، بعد شكوك حول إصابته خلال التوقف الدولي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينيا - أرناو تيناس

خط الدفاع: جيرارد بيكيه - أندرياس كريستنسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - سيرجي روبرتو - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بيدري - فرانك كيسي - مارك كاسادو - جافي - بابلو توري

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - رافينيا

ويغيب عن القائمة الرباعي المصاب في التوقف الدولي: ثنائي الدفاع جول كوندي ورونالد أراوخو، وثنائي هولندا فرينكي دي يونج وممفيس ديباي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد في مطلع الدوري مع رايو فايكانو.

ويواصل الفريق الكتالوني مطاردة حامل اللقب ريال مدريد الذي يحتل الصدارة بالعلامة الكاملة (18 نقطة).

ريال مايوركا الدوري الإسباني برشلونة عثمان ديمبيلي
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