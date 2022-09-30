مران الزمالك - انتظام الدوليين وعودة حسام عبد المجيد.. وفقرة خاصة للمهاجمين

انتظم ثلاثي الزمالك الدولي محمود حمدي "الونش" وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد صبحي في مران الفريق اليوم الجمعة.

وأقيم مران الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي ذلك عقب انتهاء الراحة التي حصلوا عليها من قبل البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بعد عودتهم من معسكر منتخب مصر الأخير.

وشارك الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي في التدريبات الجماعية.

وشارك أحمد فتوح في التدريبات الجماعية للفريق، عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

وأدي فتوح الفقرة التأهيلية والبدنية بشكل كامل مع زملائه بالفريق في بداية المران، عقب ذلك خاض اللاعب فقرة تدريبات إضافية بالكرة تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، بقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، ولم يشارك في التدريبات الخططية والتقسيمة الفنية.

وشارك أيضا حسام عبد المجيد بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الماضية، وكانت عبارة عن شد في العضلة الضامة، وغاب بسببها عن المشاركة مع الزمالك في مباراة إليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري الأبطال.

وخاض عبد المجيد الحصة التأهيلية والبدنية بشكل كامل بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية مع زملائه بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة

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وخاض لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية متنوعة واستمرت لمدة 20 دقيقة، ركز خلالها الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين من خلال أداء تدريبات باستخدام بعض الأدوات الرياضية المخصصة لذلك.

وقاد هذه الفقرة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، والذي حرص على منح اللاعبين تعليمات خاصة لتنفيذها خلال الحصة التأهيلية.

وخصص جوسفالدو فيريرا، فقرة تدريبات خاصة للمهاجمين، وشارك في هذه الفقرة يوسف إبراهيم أوباما وحسام أشرف وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه، وتولى قيادة هذه الفقرة كل من، أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين.

وتم خلالها التركيز على إنهاء الهجمة بشكل متقن، سواء بالقدم أو بالرأس من خلال العرضيات، بالإضافة إلى التدريب على التسديد من داخل منطقة الجزاء

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر المقبل.