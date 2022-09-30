خبر في الجول - كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 20:14
كتب : أحمد الخولي
علم FilGoal.com أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قرر منح لاعبي الفريق راحة تستمر ليومين.
وبذلك ينال اللاعبون الراحة يومي السبت والأحد، على أن يعود الفريق إلى التدريبات يوم الإثنين.
ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى تونس يوم الخميس لمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وتقام مباراة الذهاب في تونس في التاسع من شهر أكتوبر المقبل.
وكان الأهلي خاض ثلاث وديات أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش استعدادا للموسم الجديد.
وفاز الأهلي على بتروجت بخمسة أهداف لهدف، وعلى أسوان بهدفين لهدف.
فيما تعادل مع طلائع الجيش سلبيا بدون أهداف.
نرشح لكم
المصري يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع عبد الله السعيد تشكيل لجنة لمعاينة استاد اتحاد الشرطة قبل بداية الموسم الجديد خبر في الجول - اختبار طبي يحدد عودة كهربا إلى تدريبات الأهلي مران الزمالك - انتظام الدوليين وعودة حسام عبد المجيد.. وفقرة خاصة للمهاجمين الاتحاد يتعادل سلبيا في ثاني ودياته المصري يتعاقد مع شركة سعودية لتوريد ملابس الموسم الجديد الداخلية يعلن عبر في الجول ضم كريستوفر جون مصطفى فتحي ينضم لمعسكر بيراميدز في دبي