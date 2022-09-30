خبر في الجول - كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات

علم FilGoal.com أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قرر منح لاعبي الفريق راحة تستمر ليومين.

وبذلك ينال اللاعبون الراحة يومي السبت والأحد، على أن يعود الفريق إلى التدريبات يوم الإثنين.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى تونس يوم الخميس لمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب في تونس في التاسع من شهر أكتوبر المقبل.

وكان الأهلي خاض ثلاث وديات أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش استعدادا للموسم الجديد.

وفاز الأهلي على بتروجت بخمسة أهداف لهدف، وعلى أسوان بهدفين لهدف.

فيما تعادل مع طلائع الجيش سلبيا بدون أهداف.