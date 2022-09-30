الاتحاد يتعادل سلبيا في ثاني ودياته
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 20:11
كتب : FilGoal
تعادل نادي الاتحاد في ثاني ودياته استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري مع المجد.
وانتهت المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالتعادل السلبي أمام الفريق الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية المصرية.
وانتصر الاتحاد في أولى ودياته على أصحاب الجياد بنتيجة 4-1.
وذلك تحت قيادة المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش.
أهداف الاتحاد السكندري سجلها أوستن أموتو ثنائية، وهدف لكل من كريم الديب وكريستوفر مابولولو.
وكان أوستن أموتو انضم لصفوف الاتحاد السكندري بعد الرحيل عن النادي المصري قبل عدة أيام.
وأعلن الاتحاد تعاقده مع 9 لاعبين بشكل رسمي حتى الآن وهم ناصر ناصر، ومحمد صالح، والمهدي سليمان وإسلام عبد النعيم وأحمد عيد وأحمد سيد غريب وخالد صبحي ومحمود عبد العزيز وأموتو.
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