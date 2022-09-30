المصري يتعاقد مع شركة سعودية لتوريد ملابس الموسم الجديد

أعلن نادي المصري تعاقده مع شركة سعودية لتوريد ملابس الفريق الأول.

وتعاقد الفريق البورسعيدي مع شركة OFFSIDE السعودية لتوريد ملابس الفريق الكرة بالنادي اعتبارا من الموسم الجديد.

وارتدى لاعبو المصري قمصانا من شركة Kelme في الموسم المنقضي، والتي ترعى أيضا أكثر من نادٍ في الدوري المصري.

وسبق أن حصلت شركة بريزنتيشن سبورتس على حقوق رعاية نادي المصري لمدة 4 مواسم، تبدأ الموسم المقبل 2023/2022 وتنتهي بنهاية موسم 2026/2025.

وبذلك حصلت الشركة على حقوق البث الفضائي والوكالة الحصرية لحقوق رعاية النادي.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي اتفاقه مع ابراهيم العُرجاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة العُرجاني جروب القابضة، على وضع شعار المجموعة على صدر قميص النادي المصري للموسم الكروي الجديد 2023/2022.

وتعاقد المصري هذا الصيف مع عمرو السعداوي من الجونة، وعبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد.

كما أتم المصري تعاقده مع مروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري.

أيضا ضم النادي البورسعيدي حسين السيد من بيراميدز ومحمد دبش من البنك الأهلي، والكاميروني فرانك إيتوجا من أشانتي كوتوكو الغاني.

وأنهى المصري الموسم في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.