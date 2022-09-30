كالتشيو ميركاتو: أرسنال يجدد رغبته في التعاقد مع لوكاتيلي

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 18:44

كتب : FilGoal

مانويل لوكاتيلي

جدد نادي أرسنال رغبته في التعاقد مع مانويل لوكاتيلي لاعب ساسولو المعار إلى يوفنتوس منذ صيف 2021.

ويمتلك لوكاتيلي عقدا مع يوفنتوس على سبيل الإعارة ينتهي صيف 2023.

وبحسب "كالتشيو ميركاتو" فإن أرسنال يفكر من جديد في اللاعب الإيطالي الذي فضّل يوفنتوس عليهم الصيف الماضي.

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لم يثبت لوكاتيلي أقدامه في تشكيل ماسيميليانو أليجري الأساسي مما زاد التكهنات حول ما إذا كان سيغادر النادي قريبا.

وكان أليجري سبق وقال في تصريحات لـ كورييري ديلا سيرا في حديثه عن خط وسطه في يوفنتوس: "تم التفكير في الأمر، سيلعب رابيو - باريديس - بوجبا في خط الوسط بالإضافة إلى لوكاتيلي كخيار أول بديل".

وأضافت الصحيفة أنا لوكاتيلي أمام فرصة لإقناع أليجري ومجلس الإدارة بمستواه في الأشهر القليلة المقبلة في ظل غياب بوجبا بسبب الإصابة لكن حال الفشل فلن يقف يوفنتوس في طريقه للمغادرة.

وسيكون أرسنال من جانبه على استعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل ضم اللاعب تزامنا مع رفض إدارة أستون فيلا المستمر في التخلي عن دوجلاس لويز.

ويأمل ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق ضم لاعب وسط في أقرب وقت لتعويض غياب توماس بارتي ومحمد النني بسبب الإصابة.

وخاض لوكاتيلي مع يوفنتوس 49 مباراة منذ انضمامه للفريق وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

وشارك لوكاتيلي مع يوفنتوس منذ بداية الموسم في 6 مباريات بجميع المسابقات المختلفة.

وتوج مع منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 بعد الفوز على إنجلترا في النهائي في العاصمة الإنجليزية لندن.

مانويل لوكاتيلي أرسنال يوفنتوس
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