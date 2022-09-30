الاتحاد التونسي يوضح سبب تأجيل الدوري: هلال الشابة "العائد" اعترض على الجدول

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانا توضيحيا بشأن أسباب تأجيل انطلاق الجولة الأولى من بطولة الدوري.

وجاء في البيان ما يلي:

تفاعلا مع بعض التساؤلات الواردة علينا والمتعلقة بالأسباب الحقيقية لتأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى، يهم الجامعة التونسية لكرة القدم توضيح ما يلي :

- رغم استجابة الجامعة للقرار الاحترازي للمحكمة الرياضية بإرجاع هلال الشابة، عبر مسؤولو النادي عبر بيان صدر أمس بعدم رضاهم بالمجموعة والجدول، وأكدوا أنهم سوف يرفعون الأمر إلى وزارة الشباب والرياضة .

- استجابت وزارة الشباب والرياضة لبلاغ هلال الشابة وأصدرت الوزارة بلاغا ومراسلة إلى الجامعة تتضمن نفس مضمون طلبات الهلال الرياضي الشابي المتعلقة بنظام البطولة والجدول.

- تؤكد الجامعة أن تقسيم المجموعات هو من صميم اختصاصها وذلك تبعا للفصل 31 من القوانين الرياضية وأنها سعت لضمان حقوق جميع الفرق وعدم حرمان 14 نادي آخر من انطلاق نشاطها و والإيفاء بالتزاماتها المادية والرياضية الوطنية والقارية وخاصة أن 4 فرق على أبواب مسابقة إفريقية.

- إثر بلاغ وزارة الشباب والرياضة ومراسلتها، اتصلت الجهات الأمنية المعنية مؤكدة أنه يتعذر عليها تأمين المباريات.

- باعتبار تواجد الأمن هو شرط أساسي لإجراء المباريات، قرر المكتب الجامعي تأجيل انطلاق البطولة والدعوة لاجتماع عاجل مع أندية الرابطة المحترفة الاولى في لقاء تشاوري لاتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة والتي تحافظ على حقوق كل النوادي وتؤكد الجامعة أنها تحترم كل الأطراف لكن يتعذر عليها الاستجابة لفريق على حساب مصلحة بقية النوادي.

وأعلن الاتحاد التونسي تأجيل مباريات الجولة الأولى قبل 4 دقائق من انطلاق الجولة.

وكان هلال الشابة قد هبط إلى الدرجة الثانية بعد خسارته أمام الإفريقي بهدف دون رد، ولكنه عاد بقرار من المحكمة الرياضية، حيث قدم شكوى ضد حضور يوسف العلمي رئيس الإفريقي للمباراة رغم صدور عقوبة ضده، وبناء عليه حصل على نقاط الفوز وعاد للدوري مرة أخرى.