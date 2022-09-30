الداخلية يعلن عبر في الجول ضم كريستوفر جون

أتم الداخلية تعاقده مع النيجيري كريستوفر جون في فترة الانتقالات الصيفية ليصبح الأجنبي السادس في الفريق.

وأعلن عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية عبر FilGoal.com إتمام الصفقة.

وصرّح: "تعاقدنا مع النيجيري كريستوفر جون مواليد 2003 لمدة 3 سنوات، لقيده تحت السن".

ودعم الداخلية صفوفه بالخماسي الأجنبي: الثلاثي النيجيري عبدالله أوجيفيني وشيمزي كليتشي وفانوم ألفريد والأوغندي ألان كيلامبادي والعاجي سيرجي إيرك.

وعلى المستوى المحلي ضم كل من: حسين رجب ومحمد مجدي ومحمد حسام "ميدو" ومصطفى فوزي ومحمود حكيم وأحمد طارق سليمان ومحمود منصور ومحمد رمضان وصلاح يحيى.

ويستعد الداخلية للمشاركة في الدوري المصري الممتاز بعد صعوده خلال الموسم الماضي.

وأنهى الداخلية موسم 2021-2022 في مجموعة القاهرة برصيد 69 نقطة من 30 مباراة بفارق 13 نقطة عن بتروجت.

ويقود رضا شحاتة فريق الداخلية فنيا عقب رحيل سيد عيد عقب صعود الفريق للدوري الممتاز.