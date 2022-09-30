الداخلية يعلن عبر في الجول ضم كريستوفر جون

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 18:05

كتب : رضا السنباطي

كريستوفر جون - الداخلية

أتم الداخلية تعاقده مع النيجيري كريستوفر جون في فترة الانتقالات الصيفية ليصبح الأجنبي السادس في الفريق.

وأعلن عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية عبر FilGoal.com إتمام الصفقة.

وصرّح: "تعاقدنا مع النيجيري كريستوفر جون مواليد 2003 لمدة 3 سنوات، لقيده تحت السن".

أخبار متعلقة
الصفقة الـ16.. الداخلية يتعاقد مع محمد نجيب الداخلية يتمم صفقتيه الـ 13 و14.. لاعب بيراميدز وأجنبي جديد الداخلية يتعاقد مع سيرجي إريك الداخلية لـ في الجول: ثنائي الأهلي ضمن 12 صفقة أتممناها

ودعم الداخلية صفوفه بالخماسي الأجنبي: الثلاثي النيجيري عبدالله أوجيفيني وشيمزي كليتشي وفانوم ألفريد والأوغندي ألان كيلامبادي والعاجي سيرجي إيرك.

وعلى المستوى المحلي ضم كل من: حسين رجب ومحمد مجدي ومحمد حسام "ميدو" ومصطفى فوزي ومحمود حكيم وأحمد طارق سليمان ومحمود منصور ومحمد رمضان وصلاح يحيى.

ويستعد الداخلية للمشاركة في الدوري المصري الممتاز بعد صعوده خلال الموسم الماضي.

وأنهى الداخلية موسم 2021-2022 في مجموعة القاهرة برصيد 69 نقطة من 30 مباراة بفارق 13 نقطة عن بتروجت.

ويقود رضا شحاتة فريق الداخلية فنيا عقب رحيل سيد عيد عقب صعود الفريق للدوري الممتاز.

الداخلية كريستوفر جون الدوري المصري
نرشح لكم
المصري يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع عبد الله السعيد تشكيل لجنة لمعاينة استاد اتحاد الشرطة قبل بداية الموسم الجديد خبر في الجول - اختبار طبي يحدد عودة كهربا إلى تدريبات الأهلي مران الزمالك - انتظام الدوليين وعودة حسام عبد المجيد.. وفقرة خاصة للمهاجمين خبر في الجول - كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات الاتحاد يتعادل سلبيا في ثاني ودياته المصري يتعاقد مع شركة سعودية لتوريد ملابس الموسم الجديد مصطفى فتحي ينضم لمعسكر بيراميدز في دبي
أخر الأخبار
المسلسل لم ينته.. استئناف في المحكمة الرياضية ضد مشاركة الإكوادور بـ كأس العالم 2022 4 دقيقة | قطر 2022
المصري يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع عبد الله السعيد 39 دقيقة | الكرة المصرية
هالاند يكشف عن أبرز لقطة يتذكرها من ذكريات دربي مانشستر 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل لجنة لمعاينة استاد اتحاد الشرطة قبل بداية الموسم الجديد 46 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اختبار طبي يحدد عودة كهربا إلى تدريبات الأهلي ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - وصلن للأدوار الرئيسية.. سيدات سبورتنج يتأهلن لنهائي المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا ساعة | كرة سلة
مؤتمر إنزاجي - موقف لوكاكو من المشاركة أمام روما.. وشعوره بأنه على حافة الهاوية ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: بلون الغريم؟ برشلونة يخطط للظهور بقميص أبيض ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 3 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء