مصطفى فتحي ينضم لمعسكر بيراميدز في دبي

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 17:55

كتب : هاني العوضي

مصطفى فتحي

انضم مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز لمعسكر فريق الكرة في مدينة دبي بالإمارات، بعد إنهاء بعض الإجراءات الخاصة في القاهرة.

ويستمر معسكر بيراميدز في مدينة دبي حتى مساء الإثنين المقبل.

ويعود بعدها الفريق إلى القاهرة لبدء برنامج الإعداد لمباراتي هلال الساحل السوداني في كأس الكونفدرالية الإفريقية، ثم انطلاق الدوري المصري الممتاز.

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ويشارك مصطفى فتحي في تدريبات بيراميدز المسائية بملعب الشرطة في مدينة دبي.

وحقق بيراميدز الفوز على جولف يونايتد الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة ودية يوم الأربعاء الماضي.

وأقيم اللقاء على ملعب سيفنز بمدينة دبي الإماراتية.

وسجل بيراميدز أهدافه الثلاثة في الشوط الثاني عن طريق فخر الدين بن يوسف الذي سجل هدفين ودودو الجباس.

ويبدأ بيراميدز مشواره في الموسم الجديد أمام هلال الساحل السوداني في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر.

أما الموسم المحلي فينطلق ببداية الدوري المصري والمقرر له يوم 16 من شهر أكتوبر.

ووافق النادي السوداني على لعب الذهاب والإياب في استاد الدفاع الجوي بناءً على طلب بيراميدز.

وتقام مباراة الذهاب يوم 8 أكتوبر في السادسة مساءً، بينما يُلعَب الإياب في نفس الملعب يوم 15 أكتوبر في السادسة مساءً أيضًا.

وتأهل هلال الساحل إلى الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية بتغلبه على جيتا جولد التنزاني.

وسبق لـ بيراميدز الوصول لنهائي المسابقة في نسخة 2020 التي شهدت ظهوره القاري الأول، كما وصل إلى نصف النهائي في 2021، وربع النهائي في 2022.

ويشارك هلال الساحل في كأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه بنسختها الجديدة.

وسبق لـ هلال الساحل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا 1993، كما ظهر في كأس الاتحاد الإفريقي 1995.

مصطفى فتحي بيراميدز
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