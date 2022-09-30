مؤتمر تشافي: إصابة أراوخو الأكثر تأثيرا على الفريق.. وبوسكيتس سيقرر مستقبله نهاية الموسم

فالفيردي أفضل لاعب في شهر سبتمبر بـ الدوري الإسباني

"هبط من السماء".. "لاليجا" تعيد إحياء لويس أراجونيس لتوجيه رسالته الأخيرة

أنباء سارة لـ أراوخو بعد إجراء العملية الجراحية

بونو بعد تسلمه جائزة زامورا: فخور بما قدمته.. وإشبيلية سيستفيق قريبا

بنزيمة: لن أتوقف عن الاستمتاع بكرة القدم.. وهذا هدفي المفضل الموسم الماضي