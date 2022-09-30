عمر جابر ينتظم في مران الزمالك

انتظم عمر جابر في مران الزمالك الذي يقام اليوم الجمعة بعد إتمامه انتقاله لصفوف الفريق قادما من بيراميدز.

وأصبحت هذه هي المشاركة الأولى لعمر جابر في مران الزمالك لأول مرة بعد عودته للفريق الأبيض.

وكان عمر جابر تواجد في منتخب مصر في مباراتي النيجر وليبيريا وحصل على راحة سلبية قبل الانتظام في المران.

وقام الجهاز الفني ولاعبو الفريق بتنظيم ممر شرفي لعمر جابر احتفالا بانضمامه للزمالك وعودته للفريق من جديد.

ويستعد الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر المقبل.

عمر جابر البالغ 30 عاما يعود إلى الزمالك مجددا بعدما رحل في صيف 2016 صوب بازل السويسري، بعدما خاض مع الأبيض 158 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 15 وتوج بـ 3 ألقاب لكأس مصر.

وانتقل الظهير الأيمن إلى بازل وحصد لقب الدوري والكأس خلال موسم ونصف خاض خلالها 20 مباراة.

وفي يناير 2018 أصبح من أولى صفقات لوس أنجلوس الأمريكي تحت قيادة بوب برادلي وخلال 6 أشهر خاض جابر 7 مباريات فقط في الدوري الأمريكي.

وعاد إلى مصر في يوليو 2018 من بوابة بيراميدز ومنذ ذلك الحين خاض 139 مباراة سجل 3 وصنع 6 في جميع المسابقات.

والآن يعود عمر جابر من جديد للزمالك.