عمر جابر ينتظم في مران الزمالك

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 17:48

كتب : إبراهيم رمضان

عمر جابر - الزمالك

انتظم عمر جابر في مران الزمالك الذي يقام اليوم الجمعة بعد إتمامه انتقاله لصفوف الفريق قادما من بيراميدز.

وأصبحت هذه هي المشاركة الأولى لعمر جابر في مران الزمالك لأول مرة بعد عودته للفريق الأبيض.

وكان عمر جابر تواجد في منتخب مصر في مباراتي النيجر وليبيريا وحصل على راحة سلبية قبل الانتظام في المران.

أخبار متعلقة
الصفقة الـ19.. أسوان يتعاقد مع الهولندي باي كامارا رباعي أسوان يكشف لـ في الجول تقدمه بشكوى ضد النادي.. وتعليق من الإدارة أستون فيلا يعلن غياب كمارا عن كأس العالم

وقام الجهاز الفني ولاعبو الفريق بتنظيم ممر شرفي لعمر جابر احتفالا بانضمامه للزمالك وعودته للفريق من جديد.

ويستعد الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر المقبل.

عمر جابر البالغ 30 عاما يعود إلى الزمالك مجددا بعدما رحل في صيف 2016 صوب بازل السويسري، بعدما خاض مع الأبيض 158 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 15 وتوج بـ 3 ألقاب لكأس مصر.

وانتقل الظهير الأيمن إلى بازل وحصد لقب الدوري والكأس خلال موسم ونصف خاض خلالها 20 مباراة.

وفي يناير 2018 أصبح من أولى صفقات لوس أنجلوس الأمريكي تحت قيادة بوب برادلي وخلال 6 أشهر خاض جابر 7 مباريات فقط في الدوري الأمريكي.

وعاد إلى مصر في يوليو 2018 من بوابة بيراميدز ومنذ ذلك الحين خاض 139 مباراة سجل 3 وصنع 6 في جميع المسابقات.

والآن يعود عمر جابر من جديد للزمالك.

عمر جابر الزمالك
نرشح لكم
المصري يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع عبد الله السعيد تشكيل لجنة لمعاينة استاد اتحاد الشرطة قبل بداية الموسم الجديد خبر في الجول - اختبار طبي يحدد عودة كهربا إلى تدريبات الأهلي مران الزمالك - انتظام الدوليين وعودة حسام عبد المجيد.. وفقرة خاصة للمهاجمين خبر في الجول - كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات الاتحاد يتعادل سلبيا في ثاني ودياته المصري يتعاقد مع شركة سعودية لتوريد ملابس الموسم الجديد الداخلية يعلن عبر في الجول ضم كريستوفر جون
أخر الأخبار
المسلسل لم ينته.. استئناف في المحكمة الرياضية ضد مشاركة الإكوادور بـ كأس العالم 2022 4 دقيقة | قطر 2022
المصري يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع عبد الله السعيد 38 دقيقة | الكرة المصرية
هالاند يكشف عن أبرز لقطة يتذكرها من ذكريات دربي مانشستر 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل لجنة لمعاينة استاد اتحاد الشرطة قبل بداية الموسم الجديد 46 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اختبار طبي يحدد عودة كهربا إلى تدريبات الأهلي ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - وصلن للأدوار الرئيسية.. سيدات سبورتنج يتأهلن لنهائي المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا ساعة | كرة سلة
مؤتمر إنزاجي - موقف لوكاكو من المشاركة أمام روما.. وشعوره بأنه على حافة الهاوية ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: بلون الغريم؟ برشلونة يخطط للظهور بقميص أبيض ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 3 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء