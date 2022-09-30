الصفقة الـ19.. أسوان يتعاقد مع الهولندي باي كامارا

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 17:39

كتب : رضا السنباطي

باي كامارا

أتم نادي أسوان إجراءات التعاقد مع باي كامارا ليتمم الصفقة الـ18 هذا الصيف.

وأعلن أسوان ضم اللاعب الهولندي من أصول سنغالية لمدة موسمين.

وسيتم قيد صاحب الـ21 عاما تحت السن ضمن قائمة الفريق للموسم الجديد.

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ويجيد كامارا اللعب في مراكز الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم.

وسبق لـ كمارا ناشئ إيه زد ألكمار ولاعب إيمن السابق تمثيل منتخب هولندا تحت 15 عاما في مباراة واحدة.

وضم أسوان حتى الآن كل من الجابوني ماليك إيفونا ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد صابر وعبد الرحمن العشري وميدو العطار والليبي محمود بن والي وصابر الشيمي وميدو مصطفى ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد وإسلام صلاح وعماد فتحي وديلسون كاموني وعلي فتحي ومحمد عطوة وعمرو حسام.

وخسر أسوان من الأهلي وديا ، بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we السلام.

فيما انتصر على المنيا بنتيجة 2-1 وديا ضمن استعدادات الفريق الجنوبي للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

نادي أسوان الدوري المصري
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