أستون فيلا يعلن غياب كمارا عن كأس العالم

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 17:10

كتب : FilGoal

أبو بكر كامارا

حسم أستون فيلا موقف الفرنسي أبو بكر كمارا من المشاركة في كأس العالم.

وسيغيب اللاعب الفرنسي عن حملة منتخب بلاده في الدفاع عن لقبه.

وأعلن أستون فيلا عن غياب أبو بكر كامارا إلى ما بعد كأس العالم المقبلة بعد تعرضه لإصابة في أربطة الركبة (لرباط الصليبي) خلال الفوز على ساوثامبتون".

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كمارا انضم إلى صفوف أستون فيلا هذا الصيف قادما من مارسيليا.

صاحب الـ22 عاما خاض 3 مباريات بقميص المنتخب الفرنسي قبل أن يتعرض للإصابة.

وأوضح أستون فيلا أيضا أن الظهيران لوكاس ديني وماتي كاش سيغبان عن مواجهة الفريق أمام ليدز يونايتد.

وكشف الفيلانز عن معانا لوكاس من مشكلة في الكعب ومن الصعب وضع جدول زمني لعودته لكنه بالتأكيد سيغيب خلال الأسابيع المقبلة.

في المقابل بات ماتي كاش في حالة أفضل بعد معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية ومن المقرر أن يلتحق بتدريبات الفريق بداية من الإثنين المقبل.

ويلعب أستون فيلا ضد ليدز يونايتد يوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أستون المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط.

فيما يتواجد ليدز في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

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