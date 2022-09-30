رباعي أسوان يكشف لـ في الجول تقدمه بشكوى ضد النادي.. وتعليق من الإدارة

تقدم أربعة لاعبين من أسوان بشكوى ضد النادي لدى اتحاد الكرة بعد عدم قيدهم في صفوف الفريق وقيام النادي بالاستعلام عنهم مما يعطل انتقالهم لفريق آخر.

والرباعي الذي تقدم بشكوى هو إسلام عبد الراضي ومحمد جودة ومحمود صلاح وعاطف زكي.

وتحدث إسلام عبد الراضي لاعب أسوان لـFilGoal.com قائلا: "انتقلت للفريق الموسم الماضي قادما من ديروط وصعدت معه للدوري الممتاز".

وواصل "تم إبلاغي أنا وزملائي بالرحيل وبدأنا البحث عن فريق آخر وقيل لنا من أحد مسؤولي النادي إنه حال انتقالنا لفريق آخر فعلينا دفع مقابل مادي للنادي".

وتابع "النادي لم يقيدنا في القائمة الأولى وهذا يعني بأننا أصبحنا خارج صفوفه، فقاموا بعمل استعلام في اتحاد الكرة من أجل عدم رحيلنا أو قيدنا في ناد آخر".

وأردف إسلام عبد الراضي قائلا: "تحدثنا مع محامية وقامت بتقديم شكوى في اتحاد الكرة وايضا شكوى أخرى لعدم حصولنا على باقي مستحقاتنا".

وأكمل "من المفترض أن ينتهي الاستعلام بعد 15 يوما وهو يوم الأحد المقبل إذا لم يتم حذف الاستعلام فستكون هناك شكوى تزوير ضد النادي".

واختتم إسلام عبد الراضي حديثه قائلا: "لو اتحاد الكرة لم يحسم قضيتنا سنقوم بعمل قضية في المحكمة ضد النادي بداعي التزوير".

تعليق من أسوان

من جانبه تحدث الشافعي صالح رئيس أسوان لـFilGoal.com قائلا: "بالفعل هناك أربعة لاعبين تقدموا بشكوى ضد النادي نظرا للاستعلام والمستحقات المالية".

وشدد "بالنسبة للمستحقات سيحصلوا عليها لأن النادي لا يأكل حقوق لاعبيه".

فيما تحدث محمود سمكة المدير الإداري لأسوان لـFilGoal.com قائلا: "أبلغنا اللاعبين بالرحيل مبكرا وعقب نهاية الموسم الماضي".

وأضاف "كنا سنقيدهم في القائمة الأولى لكن لم يحدث ذلك فقمنا بعمل استعلام عليهم لحفظ حقوق النادي وعدم رحيلهم مجانا".

وبسؤاله عن سبب عدم قيد اللاعبين في القائمة الأولى أجاب "لو تم قيدهم في القائمة الاولى ثم تم حذفهم وقيد آخرين مكانهم سنقوم بدفع مقابل مادي".

وأتم "هم تقدموا بشكوى ونحن لنا الحق في الحفاظ على حقوق النادي".