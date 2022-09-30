رباعي أسوان يكشف لـ في الجول تقدمه بشكوى ضد النادي.. وتعليق من الإدارة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 17:00

كتب : رضا السنباطي

أسوان - بيان رسمي

تقدم أربعة لاعبين من أسوان بشكوى ضد النادي لدى اتحاد الكرة بعد عدم قيدهم في صفوف الفريق وقيام النادي بالاستعلام عنهم مما يعطل انتقالهم لفريق آخر.

والرباعي الذي تقدم بشكوى هو إسلام عبد الراضي ومحمد جودة ومحمود صلاح وعاطف زكي.

وتحدث إسلام عبد الراضي لاعب أسوان لـFilGoal.com قائلا: "انتقلت للفريق الموسم الماضي قادما من ديروط وصعدت معه للدوري الممتاز".

أخبار متعلقة
مؤتمر جوارديولا: الدربي لا يتعلق بحادثة روي كين وألفي هالاند.. ونحتاج لاستغلال ملعبنا قبل 4 دقائق من الانطلاق.. تأجيل مباريات الجولة الأولى من الدوري التونسي مؤتمر كلوب: برايتون يملك مدربا شجاعا.. وهذا ما يهمني الآن

وواصل "تم إبلاغي أنا وزملائي بالرحيل وبدأنا البحث عن فريق آخر وقيل لنا من أحد مسؤولي النادي إنه حال انتقالنا لفريق آخر فعلينا دفع مقابل مادي للنادي".

وتابع "النادي لم يقيدنا في القائمة الأولى وهذا يعني بأننا أصبحنا خارج صفوفه، فقاموا بعمل استعلام في اتحاد الكرة من أجل عدم رحيلنا أو قيدنا في ناد آخر".

وأردف إسلام عبد الراضي قائلا: "تحدثنا مع محامية وقامت بتقديم شكوى في اتحاد الكرة وايضا شكوى أخرى لعدم حصولنا على باقي مستحقاتنا".

وأكمل "من المفترض أن ينتهي الاستعلام بعد 15 يوما وهو يوم الأحد المقبل إذا لم يتم حذف الاستعلام فستكون هناك شكوى تزوير ضد النادي".

واختتم إسلام عبد الراضي حديثه قائلا: "لو اتحاد الكرة لم يحسم قضيتنا سنقوم بعمل قضية في المحكمة ضد النادي بداعي التزوير".

تعليق من أسوان

من جانبه تحدث الشافعي صالح رئيس أسوان لـFilGoal.com قائلا: "بالفعل هناك أربعة لاعبين تقدموا بشكوى ضد النادي نظرا للاستعلام والمستحقات المالية".

وشدد "بالنسبة للمستحقات سيحصلوا عليها لأن النادي لا يأكل حقوق لاعبيه".

فيما تحدث محمود سمكة المدير الإداري لأسوان لـFilGoal.com قائلا: "أبلغنا اللاعبين بالرحيل مبكرا وعقب نهاية الموسم الماضي".

وأضاف "كنا سنقيدهم في القائمة الأولى لكن لم يحدث ذلك فقمنا بعمل استعلام عليهم لحفظ حقوق النادي وعدم رحيلهم مجانا".

وبسؤاله عن سبب عدم قيد اللاعبين في القائمة الأولى أجاب "لو تم قيدهم في القائمة الاولى ثم تم حذفهم وقيد آخرين مكانهم سنقوم بدفع مقابل مادي".

وأتم "هم تقدموا بشكوى ونحن لنا الحق في الحفاظ على حقوق النادي".

أسوان
نرشح لكم
المصري يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع عبد الله السعيد تشكيل لجنة لمعاينة استاد اتحاد الشرطة قبل بداية الموسم الجديد خبر في الجول - اختبار طبي يحدد عودة كهربا إلى تدريبات الأهلي مران الزمالك - انتظام الدوليين وعودة حسام عبد المجيد.. وفقرة خاصة للمهاجمين خبر في الجول - كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات الاتحاد يتعادل سلبيا في ثاني ودياته المصري يتعاقد مع شركة سعودية لتوريد ملابس الموسم الجديد الداخلية يعلن عبر في الجول ضم كريستوفر جون
أخر الأخبار
المسلسل لم ينته.. استئناف في المحكمة الرياضية ضد مشاركة الإكوادور بـ كأس العالم 2022 4 دقيقة | قطر 2022
المصري يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع عبد الله السعيد 38 دقيقة | الكرة المصرية
هالاند يكشف عن أبرز لقطة يتذكرها من ذكريات دربي مانشستر 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل لجنة لمعاينة استاد اتحاد الشرطة قبل بداية الموسم الجديد 46 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اختبار طبي يحدد عودة كهربا إلى تدريبات الأهلي ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - وصلن للأدوار الرئيسية.. سيدات سبورتنج يتأهلن لنهائي المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا ساعة | كرة سلة
مؤتمر إنزاجي - موقف لوكاكو من المشاركة أمام روما.. وشعوره بأنه على حافة الهاوية ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: بلون الغريم؟ برشلونة يخطط للظهور بقميص أبيض ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 3 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء