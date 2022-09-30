قبل 4 دقائق من الانطلاق.. تأجيل مباريات الجولة الأولى من الدوري التونسي

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 16:27

كتب : FilGoal

الاتحاد التونسي لكرة القدم

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم تأجيل مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري.

وكان من المقرر أن تقام 3 مباريات اليوم الجمعة ضمن انطلاقة المسابقة.

وقال الاتحاد التوسني في بيان: "بناء على التعليمات الواردة على الجامعة التونسية لكرة القدم من طرف السلط الأمنيّة بخصوص اِستحالة تأمين مباريات الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2022/2023 المبرمجة ليومي الجمعة 30 سبتمبر 2022 و السبت 01 أكتوبر 2022، لقد تقرّر تأجيل موعد اِنطلاق مباريات الجولة الأولى إلى موعد لاحق".

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"كما تقرر دعوة رؤساء أندية الرابطة المحترفة الأولى لحضور اِجتماع عاجل و ذلك يوم السبت 01 أكتوبر 2022 بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم".

بيان الاتحاد التونسي جاء قبل 4 دقائق من موعد انطلاق مباريات اليوم، إذا كان من المقرر أن يلعب الترجي ضد الصفاقسي والأولمبي الباجي ضد الاتحاد المنستيري واتحاد بن قردان ضد أولمبيك سيدي بوزيد.

الدوري التونسي الاتحاد التونسي لكرة القدم
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