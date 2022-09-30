مؤتمر أرتيتا: رحلة توتنام مع كونتي مثيرة للاهتمام.. وهذا موقف ثلاثي أرسنال

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال

ويلعب أرسنال ضد توتنام، غدا السبت ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي: "لقد أنهينا للتو اخر محاضرة تدريبية للفريق، لدينا العديد من اللاعبين الذين عادوا أمس، لكنهم يبدون فى حالة جيدة".

وأوضح " ألكسندر زينتشينكو وتوماس وبارتي وكيران تيرني، إنهم جزء من الفريق بالطبع".

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وعن خوض ويليام ساليبا الدربي الأول علق "هذه هى كرة القدم، ساليبا أظهر ما يقدر أن يفعله خلال الأشهر الماضية، ليس لدي أي شكوك حوله ".

توهج توتنام

وعن ظهور توتنام بشكل قوي خلال الموسم الحالي تحت قيادة أطونيو كونتي قال مدرب أرسنال: "" ليس فقط هذا الموسم، الأمر حول الرحلة بأكملها التى مروا بها منذ وصوله هنا، و كيف تغيروا وأصبحت هويتهم واضحة، إنه أمر مثير للاهتمام ".

ويحتل توتنام المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي متساويا مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 17 نقطة وبأقل نقطة عن أرسنال متصدر الترتيب.

سميث روي

وعن إجراء لاعب الوسط سميث روي عملية جراحية أوضح "كان علينا أن نتخذ قرارا ولم نتمكن من الاستمرار في عدم اليقين هذا. كان اللاعب أول من طالب بأنه يريد قرارا نهائيا ومن ثم علينا أن ندعمه في ذلك".

وأضاف "بعد الجراحة ، من الصعب جدا إعطاء جدول زمني لعودته. نحن بحاجة إلى أن نمضي خطوة بخطوة. نعلم أنه لن يشارك قبل كأس العالم".

أجرى إيميل سميث روي لاعب أرسنال عملية جراجية ناجحة بعد الانتكاسة التي تعرض إليها أمام مانشستر يونايتد.

ولم يشارك صاحب الـ22 عاما أساسيا مع أرسنال الموسم الحالي، إذا شارك لمدة 47 دقيقة فقط خلال 4 مباريات.

سميث روي يعتبر من أبناء أرسنال وتدرج في صفوفه حتى وصل للفريق الأول صيف 2020.

وخاض لاعب الوسط الإنجليزي 86 مباراة بقميص أرسنال في جميع المسابقات، وسجل 18 هدفا وصنع 9 آخرين.

ارسنال أرتيتا الدوري الانجليزي
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