خافي مارتينيز : بايرن مختلف بدون ليفاندوفسكي.. وأثق في ناجلسمان

شدد خافي مارتينيز نجم بايرن ميونيخ السابق على ثقته في مدرب الفريق يوليان ناجلسمان.

وفشل بايرن في تحقيق الفوز خلال المباريات الأربعة الأخيرة من الدوري الألماني.

وقال مارتينيز عبر بي إن سبورتس: "الأمر ليس سهلا في هذه المرحلة. بايرن مختلف بدون وجود روبرت ليفاندوفسكي. نعم ساديو ماني لاعب من الطراز الرفيع لكن تغيير الطريقة سيحتاج وقت. لدي ثقة كبيرة في المدرب ناجلسمان وبايرن سيعود قريبا".

وأنهى ماني البالغ من العمر 30 عاما رحلة امتدت لـ6 سنوات مع ليفربول بالانتقال إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف.

ماني صام عن التهديف في المباريات الخمسة الأخيرة لبايرن، بعدما سجل 5 أهداف في أول 6 مباريات مع الفريق.

وواصل "ليفاندوفسكي أثبت جدارته سريعا مع برشلونة وسجل أهداف كثيرة في وقت قصير، بعض الاعبين يحتاجون وقت كبير للتاقلم مع النادي والجديد وكذلك المدينة ولكن ليفاندوفسكي لاعب مميز وهذا ما تعودنا منه عليه. أعتقد انه سيقدم الكثير خاصة أن طريقة برشلونة تشبه طريقه بايرن تحت قيادة هانز فليك".

ليفاندوفسكي سجل 11 هدفا خلال 8 مباريات فقط مع برشلونة منذا انتقاله إليه هذا الصيف بعد سنوات من النجاح مع بايرن ميونيخ.

مارتينيز قضى 9 سنوات في صفوف الفريق البافاري توج خلالها بالعديد من الألقاب مع أكثر من مدرب.

لاعب الوسط المخضرم يلعب ضمن صفوف قطر القطري منذ صيف 2021.