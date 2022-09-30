كامل أبو علي: لا صحة لإيقاف المصري عن القيد.. أنهينا كافة القضايا ضد النادي

نفى كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة المصري الأنباء التي تشير لإيقاف ناديه عن قيد الصفقات الجديدة مؤكدا إنهاء كافة القضايا التي كانت مثارة ضده.

وقال كامل أبو علي في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للمصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة: "لا صحة على الإطلاق لإيقاف المصري عن القيد".

وأكد أبو علي أن مجلس الإدارة نجح في التعامل بنجاح مع عدد من الملفات وهي كالتالي:

** سداد مبلغ 130 ألف دولار، وهي المستحقات المتأخرة لنادي الوداد البيضاوي المغربي في صفقة اللاعب كازادي كاسينجو.

** سداد مبلغ 27 ألف فرنك سويسري، كرسوم استئناف للجنة شئون اللاعبين بالفيفا، وذلك في ملف اللاعب التونسي رامي البدوي.

** سداد 32 ألف فرنك سويسري، كرسوم قضائية متأخرة واجبة السداد على النادي المصري.

** إنهاء التعاقد بالتراضي مع اللاعب الكونغولي كازادي كاسينجو بعد حصوله على مبلغ مالي.

** سداد المستحقات المتأخرة للاعب النيجيري أوستين أموتو وإنهاء عقده.

** التفاوض ما زال جاريًا مع التونسي معين الشعباني، المدير الفني الأسبق للمصري لإنهاء أزمة مستحقاته لدى المصري والبالغة 275 ألف دولار.

يذكر أن المصري ضم خلال الصيف الجاري عشر صفقات وهي، عمرو السعداوي من الجونة، وعبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد وعمرو طارق قادما من الجونة.

كما أتم المصري تعاقده مع مروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري.

أيضا ضم النادي البورسعيدي حسين السيد من بيراميدز ومحمد دبش من البنك الأهلي، والكاميروني فرانك إيتوجا من أشانتي كوتوكو الغاني ومحمود جاد من إنبي.