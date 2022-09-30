مران الأهلي – محاضرة من كولر.. وتجهيز الملفات الطبية قبل دوري الأبطال

عقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مع لاعبي فريقه في المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة.

وتحدث كولر عن بعض الأمور الفنية والتخطيط للمرحلة المقبلة استعدادا لملاقاة الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب في تونس في التاسع من شهر أكتوبر المقبل.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عن استكماله للملف الطبي للاعبين تمهيدا لإرساله للاتحاد الإفريقي قبل انطلاق مشوار الفريق في البطولة.

وكان الأهلي خاض ثلاث وديات أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش استعدادا للموسم الجديد.

وفاز الأهلي على بتروجت بخمسة أهداف لهدف، وعلى أسوان بهدفين لهدف.

فيما تعادل مع طلائع الجيش سلبيا بدون أهداف.