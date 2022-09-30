بوجبا: وجدت دعما وحبا من جماهير يوفنتوس لم أشهد مثله في مانشستر

قال بول بوجبا لاعب خط وسط يوفنتوس إنه وجد دعما وحبا من جماهير البيانكونيري لم يجده في صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد.

بول بوجبا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وعاد بوجبا إلى يوفنتوس الصيف الماضي قادما من يونايتد في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفريق الإنجليزي.

وتحدث اللاعب الفرنسي لمجلة "جي كيو" قائلا: "قلبي قام باختيار، كانت هذه اللحظة المناسبة للعودة".

وأكمل "الثلاث سنوات الأخيرة في مانشستر لم تسر كما يرام وهذا ليس سرا، لقد تأثرت بالإصابات".

وأردف "العودة إلى يوفنتوس كانت بمثابة تحدي لي وللنادي".

وأضاف "تعلمت الكثير في مانشستر يونايتد والآن أنا لاعب مختلف يجب أن أتحمل المسؤولية أكثر".

وواصل بوجبا "خلال فترتي الأولى هنا كان هناك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات مثل بيرلو وبوفون وكيليني، الآن أنا أصبحت مثلهم والأمر يعود إلي لتحقيق النتائج ذاتها مع يوفنتوس".

وعن علاقته بجماهير يوفنتوس قال: "وجدت منهم دعما وحبا لم أشهد مثله في مانشستر".