صفقة تبادلية بين أسوان والجونة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 00:19

كتب : رضا السنباطي

محمد عطوة - أسوان

أجرى ناديا أسوان والجونة صفقة تبادلية في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم مدافع الجونة محمد عطوة لفريق أسوان على سبيل الاعارة، في مقابل انضمام محمد بكري لاعب زهرة الجنوب الى صفوف نادي الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ووقع عطوة على عقود انتقاله لنادي أسوان في حضور كلا من ايهاب منصور عضو مجلس إدارة النادي وهيثم عرابي المدير الرياضي.

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ولعب محمد عطوة لأكثر من نادٍ أبرزهم بيراميدز والاتحاد والمقاصة والجونة والرائد السعودي.

وضم أسوان كل من المهاجم الجابوني ماليك ايفونا ومحمود عبد الحكيم والمغربي احمد بلحاج وابراهيم عايش ويوسف احمد حسن وميدو العطار وعبد الرحمن العشري وميدو مصطفى وصابر الشيمي ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد واسلام صلاح وعماد فتحي والانجولي ديلسون كاموني وعلي فتحي فضلا عن عودة عبد العزيز موسى عقب انتهاء إعارته لايسترن كومباني.

وانتصر أسوان على المنيا بنتيجة 2-1 وديا ضمن استعدادات الفريق الجنوبي للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وأجرى ربيع ياسين المدير الفني لـ أسوان تجربة 24 لاعبا خلال المباراة، للوقوف على مستوى كل اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

وخسر أسوان من الأهلي وديا يوم الأحد الماضي، بنتيجة 2-1 والتي أقيمت على ملعب الأهلي we السلام.

محمد عطوة محمد بكري أسوان الجونة
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