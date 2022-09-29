كادينا سير تكشف عن العرض المقدم من سان جيرمان إلى ميسي لتجديد تعاقده

بدأ باريس جيرمان خطوات تجديد تعاقد نجمه ليونيل ميسي من أجل قطع الطريق على أي ناد يرغب في ضم قائد المنتخب الأرجنتيني.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وحسبما ذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس أن سان جيرمان يدرس التقدم بعرض لميسي مدته عام مع عام آخر إضافي.

وأوضح التقرير أن النادي الفرنسي سيحافظ على راتب ميسي الحالي والذي يحصل فيه على 30 مليون يورو سنويا.

يأتي ذلك من سان جيرمان رغبة في الحفاظ على ميسي خاصة بعدما أكد مسؤولو برشلونة في أكثر من مناسبة رغبتهم في عودة قائد البلوجرانا إلى ناديه.

وانضم ميسي إلى سان جيرمان مجانا قادما من برشلونة في عام 2021 بعقد يمتد لعامين مع إمكانية إضافة عام آخر.

وشارك ميسي مع سان جيرمان في 45 مباراة سجل خلالهم 17 هدفا وصنع 23 آخرين.