كادينا سير تكشف عن العرض المقدم من سان جيرمان إلى ميسي لتجديد تعاقده
الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 23:46
كتب : FilGoal
بدأ باريس جيرمان خطوات تجديد تعاقد نجمه ليونيل ميسي من أجل قطع الطريق على أي ناد يرغب في ضم قائد المنتخب الأرجنتيني.
ليونيل ميسي
النادي : باريس سان جيرمان
وحسبما ذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس أن سان جيرمان يدرس التقدم بعرض لميسي مدته عام مع عام آخر إضافي.
وأوضح التقرير أن النادي الفرنسي سيحافظ على راتب ميسي الحالي والذي يحصل فيه على 30 مليون يورو سنويا.
يأتي ذلك من سان جيرمان رغبة في الحفاظ على ميسي خاصة بعدما أكد مسؤولو برشلونة في أكثر من مناسبة رغبتهم في عودة قائد البلوجرانا إلى ناديه.
وانضم ميسي إلى سان جيرمان مجانا قادما من برشلونة في عام 2021 بعقد يمتد لعامين مع إمكانية إضافة عام آخر.
وشارك ميسي مع سان جيرمان في 45 مباراة سجل خلالهم 17 هدفا وصنع 23 آخرين.
نرشح لكم
فيغولي لجماهير جالاتا سراي: لم أسرق جارديان: مالك تشيلسي حاول الاستحواذ على نادي ليون هل تحتل أمريكا نصف الدوري الإنجليزي؟ عرض كبير لشراء إيفرتون حرمان جماهير الفريق الضيف من حضور مباريات دربي اسطنبول بعد 3 انتصارات متتالية.. ريكاردو سوتيل مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإيطالي تقرير: ابتزاز واستغلال سلطات.. اتهامات على طاولة الخليفي مدرب بايرن: ماني سيعود لمستواه العالي سريعا مؤتمر كونتي: ارتباطي بالعودة ليوفنتوس قلة احترام.. ولن أتحدث عن الإصابات لإعطاء ميزة لأرسنال