فيغولي لجماهير جالاتا سراي: لم أسرق

وجه الجزائري سفيان فيغولي لاعب جالاتا سراي السابق رسالة لجماهير الفريق التركي التي تهاجمه بسبب شكوى النادي.

عقد فيغولي مع جالاتا سراي انتهى بنهاية الموسم الماضي، لكنه رفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم الحصول على مستحقاته منذ الموسم الماضي.

وقال فيغولي عبر حسابه الشخص على تويتر: "أحببت نادي جالاتا سراي بصدق وأحببت اللعب أمام جماهيره".

وأضاف "لدي ذكريات ستبقى للأبد في ذاكرتي، كرة القدم هي شغفي وعملي".

وشدد "لقد تقبلت تأخير المستحقات لمدة 5 مواسم، أطالب بحقوقي، لم أسرق ولم أنل أي فائدة".

وأتم بطل أمم إفريقيا 2019 رسالته لجماهير الفريق التركي "حصدنا معا البطولات، يجب أن يستمر الاحترام".

وأوضح فيغولي البالغ من العمر 32 عاما في شكواه أن الوضع الاقتصادي لجالاتا سراي تحسن كثيرا مؤخرا.

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