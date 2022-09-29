فالفيردي أفضل لاعب في شهر سبتمبر بـ الدوري الإسباني

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 23:12

كتب : FilGoal

فالفيردي يحتفل بهدفه مع ريال مدريد في الدربي

حاز فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر سبتمبر 2022.

وفاز ريال مدريد بطل الموسم الماضي بمبارياته الثلاث في الدوري الإسباني بشهر سبتمبر.

وسجل الأوروجوياني هدفين ضد ريال مايوركا في الجولة الخامسة ثم أمام أتليتكو مدريد في الدربي بالجولة السادسة.

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وتفوق لاعب وسط ريال مدريد على كل من داني باريخو لاعب وسط فياريال وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وسامو كاستييخو جناح فالنسيا ولويس فيليبي مدافع ريال بيتيس وبرايس مينديز لاعب ريال سوسيداد ونيكو ويليامز جناح أتليتك بلباو.

وأصبح فالفيردي ثاني اللاعبين الحائزين على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني الموسم الجاري بعد بورخا إيلجيسيس مهاجم ريال بيتيس الذي فاز بها عن شهر أغسطس.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في الجولة السابعة عقب نهاية التوقف الدولي.

ريال مدريد فيديريكو فالفيردي الدوري الإسباني
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