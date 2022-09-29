فالفيردي أفضل لاعب في شهر سبتمبر بـ الدوري الإسباني
الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 23:12
كتب : FilGoal
حاز فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر سبتمبر 2022.
فيدريكو فالفيردي
النادي : ريال مدريد
وفاز ريال مدريد بطل الموسم الماضي بمبارياته الثلاث في الدوري الإسباني بشهر سبتمبر.
وسجل الأوروجوياني هدفين ضد ريال مايوركا في الجولة الخامسة ثم أمام أتليتكو مدريد في الدربي بالجولة السادسة.
وتفوق لاعب وسط ريال مدريد على كل من داني باريخو لاعب وسط فياريال وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وسامو كاستييخو جناح فالنسيا ولويس فيليبي مدافع ريال بيتيس وبرايس مينديز لاعب ريال سوسيداد ونيكو ويليامز جناح أتليتك بلباو.
Federico Valverdeeee! 🇺🇾 @fedeevalverde
🤍🤍 @realmadriden's pride and joy is the #LaLigaSantander 'Player of the Month' for September! ✨#POTM #MVP— LaLiga English (@LaLigaEN) September 29, 2022
وأصبح فالفيردي ثاني اللاعبين الحائزين على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني الموسم الجاري بعد بورخا إيلجيسيس مهاجم ريال بيتيس الذي فاز بها عن شهر أغسطس.
ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في الجولة السابعة عقب نهاية التوقف الدولي.