فالفيردي أفضل لاعب في شهر سبتمبر بـ الدوري الإسباني

حاز فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر سبتمبر 2022.

وفاز ريال مدريد بطل الموسم الماضي بمبارياته الثلاث في الدوري الإسباني بشهر سبتمبر.

وسجل الأوروجوياني هدفين ضد ريال مايوركا في الجولة الخامسة ثم أمام أتليتكو مدريد في الدربي بالجولة السادسة.

وتفوق لاعب وسط ريال مدريد على كل من داني باريخو لاعب وسط فياريال وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وسامو كاستييخو جناح فالنسيا ولويس فيليبي مدافع ريال بيتيس وبرايس مينديز لاعب ريال سوسيداد ونيكو ويليامز جناح أتليتك بلباو.

وأصبح فالفيردي ثاني اللاعبين الحائزين على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني الموسم الجاري بعد بورخا إيلجيسيس مهاجم ريال بيتيس الذي فاز بها عن شهر أغسطس.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في الجولة السابعة عقب نهاية التوقف الدولي.