هل يغيب عن كأس العالم؟ داني ألفيش يرد على تقرير ناديه حول إصابته في الركبة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 22:25

كتب : FilGoal

داني ألفيش

رد داني ألفيش لاعب أونام بوماس المكسيكي على ما أثير حول إصابته في الرباط الجانبي للركبة اليمنى.

وأعلن نادي أونام بوماس المكسيكي إصابة داني ألفيش في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، وأن إصابته تحتاج للمتابعة.

من جانبه رد ألفيش على حساب قناة "TNT" البرازيلية ساخرا على ما يُثار حول إصابته: "تعرضت لضربة من صديقي ديوجو في التدريبات وكإجراء احترازي لم أسافر".

ويستعد فريق بوماس لأن يحل ضيفا على خواريز في الجولة 17 من الدوري المكسيكي لمرحلة كلاوسورا.

ويحتل الفريق المركز السادس عشر في سلم الترتيب برصيد 14 نقطة وعلى بُعد 4 نقاط من المراكز المؤهلة لتصفيات النهائية لتحديد البطل.

وخاض ألفيش منذ انتقاله لصفوف الفريق المكسيكي 12 مباراة صنع خلالها 4 أهداف في مسابقة الدوري.

ولم ينضم ألفيش لقائمة البرازيل في التوقف الدولي والذي شهد تفوق السامبا على غانا وتونس وديا استعدادا لكأس العالم 2022 في شهر نوفمبر المقبل.

وخاض ألفيش آخر مباراة له مع البرازيل ضد كوريا الجنوبية في شهر يونيو الماضي، والتي وصل خلالها لمباراته رقم 125 مع المنتخب.

وشارك ألفيش في كأس العالم 2010 وودع من ربع النهائي وفي 2014 حقق المركز الرابع مع البرازيل.

وغاب عن نهائيات 2018 بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

داني ألفيش البرازيل أونام بوماس الدوري المكسيكي
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