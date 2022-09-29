هل يغيب عن كأس العالم؟ داني ألفيش يرد على تقرير ناديه حول إصابته في الركبة

رد داني ألفيش لاعب أونام بوماس المكسيكي على ما أثير حول إصابته في الرباط الجانبي للركبة اليمنى.

وأعلن نادي أونام بوماس المكسيكي إصابة داني ألفيش في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، وأن إصابته تحتاج للمتابعة.

من جانبه رد ألفيش على حساب قناة "TNT" البرازيلية ساخرا على ما يُثار حول إصابته: "تعرضت لضربة من صديقي ديوجو في التدريبات وكإجراء احترازي لم أسافر".

Vão zicar outro pelo amor de Deus 😂 😂! Meu amigo Diogo me acertou no treino e por precaução não viajei 🤦🏾‍♂️ https://t.co/khMNAP4Zp1 — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 29, 2022

ويستعد فريق بوماس لأن يحل ضيفا على خواريز في الجولة 17 من الدوري المكسيكي لمرحلة كلاوسورا.

ويحتل الفريق المركز السادس عشر في سلم الترتيب برصيد 14 نقطة وعلى بُعد 4 نقاط من المراكز المؤهلة لتصفيات النهائية لتحديد البطل.

وخاض ألفيش منذ انتقاله لصفوف الفريق المكسيكي 12 مباراة صنع خلالها 4 أهداف في مسابقة الدوري.

ولم ينضم ألفيش لقائمة البرازيل في التوقف الدولي والذي شهد تفوق السامبا على غانا وتونس وديا استعدادا لكأس العالم 2022 في شهر نوفمبر المقبل.

وخاض ألفيش آخر مباراة له مع البرازيل ضد كوريا الجنوبية في شهر يونيو الماضي، والتي وصل خلالها لمباراته رقم 125 مع المنتخب.

وشارك ألفيش في كأس العالم 2010 وودع من ربع النهائي وفي 2014 حقق المركز الرابع مع البرازيل.

وغاب عن نهائيات 2018 بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.