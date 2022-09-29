مران الزمالك – راحة إضافية لـ6 لاعبين.. وتأهيل لحسام عبد المجيد

أعطى جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك راحة سلبية إضافية لستة لاعبين من مران الفريق الذي أقيم اليوم الخميس.

وحصل اللاعبون الدوليون لمنتخب مصر وتونس على راحة إضافية لـ24 ساعة على أن يعودوا للتدرب غدا الجمعة.

واللاعبون هم ومحمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور ومحمد صبحي، إلى جانب سيف الجزيري وحمزة المثلوثي.

كما أعطى فيريرا راحة سلبية لقائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" من المران الجماعي.

وحصل أحمد فتوح على راحة من المران الجماعي في ظل خوضه لبرنامج تأهيلي للتخلص من إصابته في العضلة الخلفية.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات فنية وخططية في المران الذي أقيم بمقر النادي.

واستأنف الزمالك مرانه اليوم الخميس بعد نهاية الراحة السلبية التي أعطاها فيريرا لـ72 ساعة.

ويستعد الزمالك لملاقاة فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في التاسع من شهر أكتوبر المقبل.