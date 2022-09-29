خبر في الجول - إصابة عنيفة لـ أجايي تعطل بداية مشواره مع سموحة

تعرض النيجيري جونيور أجايي لاعب سموحة لإصابة عنيفة في مباراة الفريق ضد القناة استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

جونيور أجاي النادي : سموحة سموحة

وحسبما علم FilGoal.com أصيب الجناح النيجيري بكسر في قصبة القدم نتيجة تدخل قوي مع حارس القناة.

وسيغيب أجايي لمدة تصل شهرين ونصف عن الملاعب.

وخسر سموحة بنتيجة 2-1 وديا أمام القناة.

وانضم جونيور أجايي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم لصفوف الموج الأزرق.

وكما علم FilGoal.com أن الجناح النيجيري سيتقاضى 200 ألف دولار في الموسم الواحد.

وقضى أجايي الموسم الماضي في صفوف النصر الليبي بعد رحيله عن الأهلي المصري.

واحتل النصر المركز الرابع في الدوري الليبي خلف أهلي طرابلس، والاتحاد، والأخضر.

أجايي (26 عامًا) بدأ مسيرته في ليون 36 النيجيري، ومنه انتقل إلى الصفاقسي التونسي في 2015.

وبدأ أجايي مغامرته مع الأهلي في 2016 وخاض بقميصه أكثر من 150 مباراة مساهمًا في أكثر من 70 هدفًا.

وفاز أجايي مع الأهلي بأربع ألقاب دوري مصري، ولقبين لكأس مصر، ولقبين لكأس السوبر المصري، ولقبين لدوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر الإفريقي.

ويمتلك أجايي مباراة دولية وحيدة بقميص منتخب نيجيريا في مارس 2018.

كما شارك في حصول نيجيريا على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية 2016.