خبر في الجول - إصابة عنيفة لـ أجايي تعطل بداية مشواره مع سموحة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 21:54

كتب : هاني العوضي

جونيور أجايي في تدريبات سموحة

تعرض النيجيري جونيور أجايي لاعب سموحة لإصابة عنيفة في مباراة الفريق ضد القناة استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

جونيور أجاي

النادي : سموحة

سموحة

وحسبما علم FilGoal.com أصيب الجناح النيجيري بكسر في قصبة القدم نتيجة تدخل قوي مع حارس القناة.

وسيغيب أجايي لمدة تصل شهرين ونصف عن الملاعب.

أخبار متعلقة
نائب رئيس سموحة: أجايي يريد أن يكون هداف الدوري.. والوادي تلقى عروضا من أندية القمة وكيله: الزمالك لم يتواصل مع أجايي.. وسموحة كان الأكثر جدية سموحة يعلن عبر في الجول التعاقد مع جونيور أجايي لمدة 3 سنوات أجايي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك.. وسر احتفاله على طريقة مؤمن زكريا

وخسر سموحة بنتيجة 2-1 وديا أمام القناة.

وانضم جونيور أجايي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم لصفوف الموج الأزرق.

وكما علم FilGoal.com أن الجناح النيجيري سيتقاضى 200 ألف دولار في الموسم الواحد.

وقضى أجايي الموسم الماضي في صفوف النصر الليبي بعد رحيله عن الأهلي المصري.

واحتل النصر المركز الرابع في الدوري الليبي خلف أهلي طرابلس، والاتحاد، والأخضر.

أجايي (26 عامًا) بدأ مسيرته في ليون 36 النيجيري، ومنه انتقل إلى الصفاقسي التونسي في 2015.

وبدأ أجايي مغامرته مع الأهلي في 2016 وخاض بقميصه أكثر من 150 مباراة مساهمًا في أكثر من 70 هدفًا.

وفاز أجايي مع الأهلي بأربع ألقاب دوري مصري، ولقبين لكأس مصر، ولقبين لكأس السوبر المصري، ولقبين لدوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر الإفريقي.

ويمتلك أجايي مباراة دولية وحيدة بقميص منتخب نيجيريا في مارس 2018.

كما شارك في حصول نيجيريا على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية 2016.

جونيور أجايي سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
مران الزمالك – راحة إضافية لـ6 لاعبين.. وتأهيل لحسام عبد المجيد مصدر من دجلة لـ في الجول: مفاوضات من الزمالك لضم مهاجم منتخب مصر للشباب تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول بهدفي الصفقتين الأولى والـ 17.. أسوان ينتصر على المنيا وديا الأهلي يختتم ودياته بالتعادل مع طلائع الجيش الداخلية يتمم صفقتيه الـ 13 و14.. لاعب بيراميدز وأجنبي جديد انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء نادي زد يعلن تعيين الهولندي ستيكلنبيرج مديرا رياضيا لكرة القدم
أخر الأخبار
فيغولي لجماهير جالاتا سراي: لم أسرق 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
فالفيردي أفضل لاعب في شهر سبتمبر بـ الدوري الإسباني 12 دقيقة | الدوري الإسباني
هل يغيب عن كأس العالم؟ داني ألفيش يرد على تقرير ناديه حول إصابته في الركبة ساعة | أمريكا
مران الزمالك – راحة إضافية لـ6 لاعبين.. وتأهيل لحسام عبد المجيد ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - إصابة عنيفة لـ أجايي تعطل بداية مشواره مع سموحة ساعة | الكرة المصرية
جارديان: مالك تشيلسي حاول الاستحواذ على نادي ليون ساعة | الكرة الأوروبية
هل تحتل أمريكا نصف الدوري الإنجليزي؟ عرض كبير لشراء إيفرتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الفكرة تعود من جديد.. مواجهات بين كل نجوم الدوري الإنجليزي والإيطالي والألماني والإسباني 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 3 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 4 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين