جارديان: مالك تشيلسي حاول الاستحواذ على نادي ليون

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 21:42

كتب : FilGoal

تشيلسي - الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة ذا جارديان أن رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي مالك نادي تشيلسي حاول الاستحواذ على نادي ليون الفرنسي هذا الشهر لكنه فشل في ذلك.

ومن المقرر أن يتولى رجل الأعمال الأمريكي جون تيكستور زمام القيادة في ليون في الأيام المقبلة. بعدما تمت الموافقة على صفقة الاستحواذ في يونيو الماضي، حسب جريدة ليكيب.

تأخر تيكستور في حسم الأمور جعل ملاك تشيلسي يحاولون شراء نادي ليون من أجل محاولة تأسيس مجموعة متعددة الأندية مثل سيتي جروب وريد بول.

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وفشل مالكو تشيلسي الجدد في محاولة شراء نادي ليون في وقت سابق من سبتمبر، بالنظر إلى أن بيع ليون لشركة تكستور أصبح وشيكا، وفقا لتقرير جارديان.

فيما قالت تقارير أخرى أن ملاك تشيلسي يحاولون حاليا شراء بورتيمونينسي الذي يلعب في الدوري البرتغالي الممتاز.

وأضافت هذه التقارير أن تود بويلي مالك تشيلسي فشل في محاولاته للاستحواذ على سانتوس البرازيلي وسوشو الفرنسي من قبل.

ويكثف بويلي محاولاته لإنشاء شبكة متعددة الأندية يكون على رأسها نادي تشيلسي.

مجموعة سيتي لكرة القدم تضم 13 ناديا، أبرزهم مانشستر سيتي وتروا الفرنسي وجيرونا الإسباني ويوكاهاما مارينوس الياباني وبالريمو الإيطالي.

بينما تضم مجموعة ريد بول كل من لايبزيج الألماني وسالزبورج النمساوي ونيويورك الأمريكي وبراجانتينو البرازيلي.

تشيلسي ليون
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