مصدر من دجلة لـ في الجول: مفاوضات من الزمالك لضم مهاجم منتخب مصر للشباب

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 20:04

كتب : حامد وجدي

يوسف حسن - منتخب مصر للشباب

تجري مفاوضات بين الزمالك ووادي دجلة من أجل انضمام يوسف حسن لاعب الأخير لصفوف الأبيض في سوق الانتقالات الجارية.

مهاجم منتخب مصر للشباب والبالغ 19 عاما بدأ مسيرته مع المقاولون العرب وانضم العام الماضي لصفوف دجلة مقابل مليوني جنيه.

وقال مصدر من وادي دجلة لـ FilGoal.com: "هناك مفاوضات بالفعل بين الناديين من أجل انتقال يوسف حسن لصفوف الزمالك".

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فيما أوضح مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "يوسف حسن يتمنى أن تنجح المفاوضات بين الناديين وينتقل لصفوف الزمالك".

وأردف "المفاوضات جارية وقيمة الصفقة ربما تصل لـ 6 ملايين جنيه".

يوسف حسن مهاجم منتخب القاهرة 2003 يشارك في فوز المقاولون علي الإنتاج الحربي بالدوري – الاتحاد المصرى لكرة القدم – منطقة القاهرة

وسبق أن ذكر خالد الزيات وكيل اللاعبين في وقت سابق بعام 2020، أن يوسف حسن لاعب المقاولون العرب آنذاك تلقى عرض معايشة من نادي ميخلين البلجيكي.

كما تلقى دعوة أخرى لخوض فترة معايشة في نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بداية 2021.

وفضل اللاعب من قبل الانضمام في الصيف الماضي لصفوف وادي دجلة على حساب الأهلي.

وقال حسن في تصريحات عبر قناة صدى البلد بشهر أكتوبر 2021: "من الشرف لي أن ألعب للنادي الأهلي وانتقلت لوادي دجلة من أجل الأهلي، حصلت على ثلاثة عروض محلية ولكنني فضلت وادي دجلة".

وأضاف "بعد التوقيع لوادي دجلة حصلت على عرض من سبورتنج لشبونة للمرة الثانية، وسأرى ما سيجد في يناير، سواء كان الأهلي أو سبورتنج لشبونة".

وتواجد يوسف حسن ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العرب للشباب والتي خسر المنتخب خلالها المباراة النهائية بركلات الترجيح.

يوسف حسن منتخب مصر للشباب وادي دجلة الزمالك
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