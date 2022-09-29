حرمان جماهير الفريق الضيف من حضور مباريات دربي اسطنبول

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 19:50

كتب : FilGoal

ليون - بشكتاش

قررت السلطات التركية حظر حضور جماهير الفريق الضيف خلال مباريات دربي اسطنبول بين جالاتا سراي وفنربخشة وبشكتاش.

وذكر مكتب عمدة اسطنبول في بيان يوم الخميس أن القرار اتخذ بناء على طلب الأندية نفسها، في الاجتماع مع السلطات في أوائل أغسطس الماضي.

وتم استثناء الفرق الأخرى التي تنتمي لاسطنبول من القرار، مثل اسطنبول باشاك شهير الذي لا يحظى بقاعدة جماهيرية، واسطنبول سبور الذي عاد للدوري التركي الممتاز بعد غياب طويل.

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ويأتي قرار منع جماهير الفريق الضيف من حضور مباريات الدربي وسط غضب عارم من جماهير الفرق الثلاثة الكبرى في تركيا.

أول دربي سيطبق فيه القرار سيكون بين بشكتاش وضيفه فنربخشة يوم الأحد المقبل في قمة الجولة الثامنة من الدوري التركي.

وشهدت ليلة الأربعاء تجمع أكثر من 20 مشجعا لفنربخشة أمام منشآت بشكتاش بأسلحة بيضاء وشماريخ وألعاب نارية، مما أدى إلى قطع حركة المرور.

واشتبكت هذه المجموعة مع بعض مشجعي بشكتاش الذين حضروا لمنعهم من التواجد أمام ناديهم.

بشكتاش جالاتا سراي فنربخشة الدوري التركي
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