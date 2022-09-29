بعد 3 انتصارات متتالية.. ريكاردو سوتيل مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإيطالي

حصد ريكاردو سوتيل المدير الفني لـ أودينيزي جائزة أفضل مدرب خلال شهر سبتمبر 2022 من رابطة الدوري الإيطالي.

وبدأ أودينيزي الموسم بشكل رائع إذ يحتل المركزالثالث برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن نابولي وأتالانتا.

وسيحصل سوتيل على الجائزة في مواجهة أودينيزي ضد أتالانتا في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وقال رئيس رابطة الأندية الإيطالية: "واحدة من أبرز المفاجآت في بداية الموسم أن يقود سوتيل فريق أودينيزي، وهو يرد الثقة للفريق".

وأضاف "3 انتصارات في 3 مباريات بشهر سبتمبر، وتسجيل 10 أهداف أمام فرق مثل روما وساسولو وإنتر، يُظهر العمل الكبير من المدرب وطاقمه الفني".

وحقق أودينيزي مع سوتيل أفضل بداية في الدوري الإيطالي بعد مرور 7 جولات منذ موسم 2000-2001 بحصد 16 نقطة.

وبدأ ممثل مدينة فريولي الدوري بالخسارة من ميلان حامل اللقب بنتيجة 4-2، ثم حقق 5 انتصارات وتعادلا خلال 7 جولات.

ويستعد أودينيزي لمواجهة هيلاس فيرونا في الجولة 8 من الدوري الإيطالي يوم الإثنين المقبل.

وفاز جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما بجائزة أفضل مدرب عن شهر أغسطس الماضي.